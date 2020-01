شرکت خودروسازی ژاپنی تویوتا اخیرا به منظور توسعه ناوگان تاکسی‌های هوایی با شرکت "جوبی اوییشن"(Joby Aviation) که در حوزه هوا- فضا و وسایل نقلیه الکتریکی فعالیت دارد، همکاری کرده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، شرکت تویوتا اخیرا ۳۹۴ میلیون دلار در شرکت جوبی اوییشن سرمایه‌گذاری کرده است تا این شرکت بتواند در آینده تاکسی هوایی پیشرفته‌ای را توسعه دهد.

این برای دومین بار است که شرکت تویوتا در شرکت جوبی اوییشن سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما این بار این شرکت تقریبا سه برابر سرمایه‌گذاری قبلی هزینه کرده است.

تاکنون شرکت جوبی اوییشن در طول ۱۰ سال فعالیت خود در کل ۷۲۰ میلیون دلار درآمد داشته است. اکنون نیز شرکت تویوتا برای بار دوم برای توسعه ناوگان تاکسی هوایی عمودپرواز با این استارتاپ همکاری کرده است.

در هواپیماهای عمود پرواز (Vertical Take off and Landing یا VTOL) نیروی مورد نیاز مستقیماً توسط موتور فراهم می‌شود. شیوه متداول در هواپیماها برای برخاستن از روی باند بدین ترتیب است که هواپیما پس از رها شدن ترمز با ماکزیمم توان حرکت کرده تا به سرعت مشخصی که نیروی مورد نیاز برای جدا شدن از سطح زمین را فراهم می‌کند، برسد. این نوع هواپیماها برای تغییر جهت نیروی رانش موتور مجهز به سیستم کنترل بردار پیشرانه‌ای (Thrust vectoring) هستند.

شرکت جوبی اوییشن، پیش از این با شرکت‌های نامی‌ای چون "اوبر" نیز همکاری داشته است.

شرکت "اوبر" (Uber) قصد دارد در سال ۲۰۲۳ یک سرویس کرایه تاکسی هوایی راه‌اندازی کند. این شرکت چندی پیش برای راه‌اندازی سرویس کرایه تاکسی هوایی، با شرکت جوبی اوییشن همکاری کرد. شرکت جوبی، نتیجه خلاقیت و تلاش "جوبن بویرت"(JoeBen Bevirt)، بنیان‌گذار و مدیرعامل آن است که این شرکت را در سال ۲۰۰۹ تاسیس کرد. این شرکت تا سال ۲۰۱۸ در گمنامی به سر برد تا این که توانست بودجه‌ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران گوناگونی مانند "اینتل"(Intel)، "تویوتا"(Toyota) و "جت‌بلو"(JetBlue) جذب کند. این سرمایه توانست به ابداع نخستین نمونه تاکسی هوایی شرکت کمک کند که نخستین پروازهای آزمایشی آن در فرودگاه خصوصی جوبی اوییشن در کالیفرنیای شمالی صورت گرفت.

انتهای پیام