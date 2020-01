مهلت ارسال مقالات به اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی و روش‌های محاسباتی در علوم و مهندسی ۱۷ بهمن ماه است.

به گزارش ایسنا، اولین کنفرانس ملی "مدل سازی ریاضی و روش‌های محاسباتی در علوم و مهندسی" هفتم اسفند ماه در دانشگاه ایوانکی برگزار می‌شود.

از جمله محورهای این همایش می‌توان به مدل های ریاضی در سیستم ‌های هوشمند: حمل و نقل، فناوری اطلاعات و ...، مدل‌سازی ‌ریاضی در مهندسی: صنایع، مکانیک، برق و کامپیوتر و هوافضا و...،مدل‌سازی ریاضی در علوم پایه: فیزیک، شیمی و زیست شناسی، کاربرد هوش مصنوعی در مدل‌سازی و شبیه‌سازی، کاربردهای مدل‌سازی ریاضی در زنجیره تامین و لجستیک ، مهندسی حمل و نقل و مسیریابی و ترافیک ، مکان‌یابی، روش های نوین مدل‌سازی در انرژی های تجدیدپذیر و کاربرد فرآیندهای تصادفی در مدل‌سازی اشاره کرد.

بنا بر اعلام روابط عمومی این کنفرانس، نتایج داوری مقالات به تدریج از ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ اعلام خواهد شد و مقالات برگزیده پس از تایید در سه ژورنال منتشر می‌شوند. مقالات برگزیده انگلیسی در نشریات « International Journal of Industrial Mathematics » و « Journal of Computational Statistics and Modeling » چاپ می‌شوند و مقالات برگزیده فارسی پس از تایید در ژورنال علمی _ پژوهشی « پژوهش های نوین در ریاضی » منتشر خواهند شد.

دکتر سعید علیخانی، استاد دانشگاه یزد، استاد مدعو داخلی این کنفرانس است و Bernard De Baets استاد دانشگاه خنت بلژیک و Elena Konstantinova از دانشگاه Novosibirsk Sate روسیه استادان مدعو خارجی این کنفرانس خواهند بود.

