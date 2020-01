رئیس دفتر توسعه سلامت وزارت بهداشت با تأکید بر آنکه شرکت‌ها از طریق عضویت در "انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت" از امکانات اتاق بازرگانی ایران بهره‌مند می‌شوند و برگزاری کمیته‌های "تجارِی‌سازی" در اتاق بازرگانی نیز عملی در جهت انتقال این موضوعات به بخش خصوصی است، گفت: دو هزار و ۵۰۰ محصول دانش‌بنیان حوزه سلامت در بازار حضور فعال دارند.

دکتر حسین وطن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا به مزایای عضویت در "انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت استان تهران" پرداخت و گفت: این انجمن در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شده و شرکت‌ها می‌توانند از طریق عضویت در آن، از مزایایی همچون تماس و ارتباط با مقامات و مسئولان کشوری، تسهیل در ثبت و ضبط تشکیلات آن‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها، تسهیلات اتاق بازرگانی برای اختراعات شرکت‌ها، حضور در تیم‌های همراه ریاست جمهوری یا مقامات در سفر به کشورهای خارجی برای انجام امور مربوط به صادرات و ... بهره‌مند شوند.

وی افزود: از دیگر کارهای این انجمن، برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی در حوزه‌های مالی و صادرات است تا از طریق آن‌ها برای شرکت‌ها امکانات و تسهیلات فراهم کند. این انجمن همچنین زمانی که اختلافات و مشکلات حقوقی برای شرکت‌ها به وجود بیاید، از طریق شوراهای داوری خود و پیش از طرح شکایت رسمی شرکت‌ها در قوه قضاییه، به موارد اختلاف و اشکالات حقوقی شرکت‌ها می‌پردازد.

رئیس دفتر توسعه سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند خود را در سایت dgbonyan.ir ثبت و محصولاتشان را آنجا معرفی کنند، یادآور شد: در واقع می‌توان گفت مجموعه‌ای از فرصت‌ها در اتاق بازرگانی وجود دارد که شرکت‌ها با عضویت در انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت می‌توانند از آن‌ها بهره‌مند شوند.

حمایت از شرکت‌هایی که دانش‌بنیانی آن‌ها لغو شده

وطن‌پور در پاسخ به سؤالی مبنی بر آنکه ملزومات شرکت‌ها برای عضویت در انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت چیست، توضیح داد: شرکت‌های دانش‌بنیانی که عنوان دانش‌بنیانی دارند، شرکت‌های مستقر در مراکز دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌هایی که دانش‌بنیان بوده‌ اما در ارزیابی‌های ادرواری از دانش‌بنیانی خارج شده‌اند، می‌توانند به عضویت انجمن فوق درآیند و از امکانات اتاق بازرگانی ایران بهره‌مند شوند. ما شرکت‌های مورد اخیر را همچنان دانش‌بنیان حساب می‌کنیم و آن‌ها را نیز از امکانات گفته شده بهره‌مند می‌سازیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر "کمیته تجاری‌سازی"را با حضور سرمایه‌گذاران در اتاق بازرگانی برگزار می‌کنیم، خاطرنشان کرد: البته این جلسه قبلاً در دفتر توسعه سلامت وزارت بهداشت هم تشکیل می‌شد، اما اکنون برگزاری آن در اتاق بازرگانی، عملاً امری در جهت واگذار کردن موضوعی همچون تجاری‌سازی به بخش خصوصی است و اتاق بازرگانی نیز ساختار بخش خصوصی را دارد.

رئیس دفتر توسعه سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: نشست‌های بی تو بی (Be to Be) یا Business to Business را معمولاً در سیستم دولت برگزار می‌کردیم که الان به بخش خصوصی منتقل کرده‌ایم. طرح‌های فناوران در این کمیته به سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود تا فرصت سرمایه‌گذاری پیش بیاید.

دو هزار و ۵۰۰ محصول دانش‌بنیان حوزه سلامت فعال در بازار هستند

وطن‌پور در پاسخ به اینکه چه میزان از تجهیزات پزشکی مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود، اظهار کرد: در مجموع حدود ۹ هزار قلم محصول دانش‌بنیان در بازار داریم که از این میان حدود چهار هزار محصول مربوط به حوزه سلامت هستند. دو هزار و ۵۰۰ محصول دانش‌بنیان حوزه سلامت عملاً فروش خوبی دارند و در بازار فعال هستند. باقی محصولات هم در مراحل اخذ مجوز، دریافت استانداردها و ... به سر می‌برند.

