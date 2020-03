نقش مهم شیر مادر در جلوگیری از ابتلای نوزادان به "گندخونی"

پژوهشگران آمریکایی در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند شیر مادر می‌تواند از ابتلای نوزادان نارس به سپتیسمی(Septicemia) یا سپسیس یا گَندخونی جلوگیری کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، ترکیبات شیر مادر ممکن است در محافظت از نوزادان نارس از ابتلا به بیماری "سپسیس" نقش بسیار مهمی را ایفا کند.

سپتیسمی یا سپسیس یا گَندخونی نوعی التهاب است که سراسر بدن را فرا می‌گیرد و به دلیل عفونت پیش می‌آید. علائم و نشانه‌های این بیماری شامل تب، افزایش تپش قلب، افزایش میزان تنفس و سردرگمی هستند. همچنین علائم دیگری نیز وجود دارند که در ارتباط با عفونت‌های خاصی از قبیل سرفه همراه با ذات‌الریه یا ادرار کردن با درد به همراه عفونت کلیه هستند.

محققان "دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن" در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند با آزمایش بر روی موش‌های تازه متولد شده دریافته‌اند که یک مولکول به نام "فاکتور رشد اپیدرمی در شیر مادر" ، گیرنده‌های روی سلول‌های روده را فعال می‌کند تا از ورود باکتری‌های روده خطرناک جلوگیری کند تا این باکتری‌ها وارد جریان خون نشده و باعث بروز سپسیس نشوند.

محققان همچنین دریافتند که شیر مادر دارای سطح بالایی از "فاکتور رشد اپیدرمی" به ویژه در اولین روزهای شیردهی پس از تولد به نوزادان است که نقش مهمی در جلوگیری از ورود باکتری‌های خطرناک به جریان خون دارد. فاکتور رشد اپیدرمی(EGF) یکی از فاکتورهای رشد با ساختار پروتئینی ۵۳ اسیدآمینه‌ای است. این پروتئین‌ها در رشد و متابولیسم سلول‌های زیادی دخیل هستند و نوعی سیتوکین هستند.

در این مطالعه محققان به موش‌های تازه متولد شده، اندکی پس از تولد محلول حاوی باکتری "اشرشیاکلی"(Escherichia coli) جدا شده از جریان خون موش بیمار مبتلا به سپسیس تزیق کردند. سپس آنها را در کنار مادرشان قرار دادند تا از آنها تغذیه کنند و در همین حین نیز آنها فاکتور رشد اپیدرمی را در موش‌ها اندازه گیری می‌کردند. پژوهشگران دریافتند موش‌هایی که از شیر مادر خود تغذیه کرده بودند میزان ابتلای آنها به بیماری سپتیسمی پایین بود.

یافته‌های این مطالعه در مجله "Proceedings of the National Academy of Sciences" منتشر شد.

انتهای پیام