مشاور رییس فدراسیون جهانی تنیس روی میز با پیوستن به کمپین لغو تحریم های آمریکا علیه ایران پیامی را به مقامات تنیس روی میز جهان ارسال کرد.

به گزارش ایسنا، اخیرا خبرگزاری دانشجویان ایران با راه اندازی کمپینی خواستار لغو تحریم های آمریکا علیه ایران در شرایط بحرانی مبارزه با شیوع ویروس کرونا شده است. در همین راستا دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک ایران نیز به این کمپین پیوست.

شاهرخ شهنازی که مشاوره رییس فدراسیون جهانی تنیس روی میز و قائم مقام افتخاری رییس کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا است با ارسال پیامی به این دو نهاد خواستار پیوستن به این کمپین شده است.

شهنازی در پیام خود به مقامات تنیس روی میز عنوان کرده است،" بیاییم علیه ویروس کرونا بجنگیم نه علیه ملت ها".

او در خواست خود را برای توماس ویکرت رییس فدراسیون جهانی تنیس روی میز، خلیل المهندی از قطر که قائم مقام فدراسیون جهانی است و تونی یو دبیرکل کنفدراسیون آسیا ارسال کرده است.

پیام شهنازی به شرح زیر است:

As the global continues to fight #COVID 19, the Iranian has to fight a second battle: THE US SANCTIONS

:Our message to all the world leaders

-Let's fight against the virus

NOT against the nations

StopIranSanction#

Please share before it's too late

Sharokh Shahnazi

Advisor to president of (ITTF)

International Table Tennis Federation

Hon. Deputy President of (ATTU)

Asian Table Tennis Federation

انتهای پیام