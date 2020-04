تشخیص "کرونا ویروس" با استفاده از صدای سرفه

محققان دانشگاه "کمبریج" در حال توسعه یک اپلیکیشن هستند که می‌تواند با استفاده از صدای سرفه افراد، ابتلای آن‌ها به بیماری "کووید-۱۹" را تشخیص دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، محققان دانشگاه "کمبریج" برنامه‌ای جدید توسعه داده‌اند که صدای افراد هنگام سرفه کردن و نفس کشیدن را ضبط می‌کند تا به شناسایی افراد مبتلا به "کووید-۱۹" کمک کند.

این اپلیکیشن فعلا به عنوان وب‌سایت " COVID-۱۹ Sounds" در دسترس قرار دارد.

در این راستا همه می‌توانند با مراجعه به این سایت صدای دم و بازدم، سرفه و صحبت کردن خود را ضبط کنند.

این اطلاعات صوتی که در سرورهای دانشگاه کمبریج ذخیره می‌شود، می‌تواند به توسعه الگوریتم‌های یادگیری ماشین کمک کند که برای شناسایی خودکار بیماری "کووید-۱۹" مورد استفاده قرار می‌گیرند.

محققان پروژه امیدوارند تا حد امکان صدای سرفه و تنفس افراد زیادی را جمع‌آوری کنند.

"سیسیلیا ماسکولو" از دپارتمان علوم رایانه و فناوری دانشگاه کمبریج و محقق ارشد پروژه، اظهار کرد: این پروژه راجع به تشخیص بیماری در لحظه است. ما امیدواریم با داشتن اطلاعات کافی و از طریق صدای سرفه افراد و حتی صدای خودشان، به تشخیص زودهنگام کووید-۱۹ کمک کنیم.

وی ادامه داد: هنوز چیزهای زیادی راجع به کرونا ویروس وجود دارد که ما نمی‌دانیم و در شرایط فعلی که این بیماری همه‌گیر شده است، داشتن اطلاعات بیشتر، بهتر است.

افراد می‌توانند با مراجعه به این وب‌سایت در ابتدا سن، جنسیت و وضعیت پزشکی خود را مشخص کنند و حتی در سایت مشخص کنند که سیگاری هستند یا خیر.

پس از آن باید وجود علائم بیماری "کووید-۱۹" از جمله تب، سرفه خشک، تنگی نفس و نداشتن حس بویایی و چشایی را مشخص کنند.

همچنین در این اپلیکیشن از آن‌ها سوال پرسیده می‌شود که طی ۱۴ روز اخیر به کووید-۱۹ مبتلا شده‌اند یا خیر.

در نهایت این افراد باید ۵ مرتبه صدای دم و بازدم و ۳ مرتبه صدای سرفه خود را ضبط کنند.

سپس این جمله را ۳ مرتبه تکرار کنند:"امیدوارم اطلاعات من بتواند به کنترل این ویروس همه‌گیر کمک کند."( 'I hope my data can help to manage the virus pandemic).

پس از آن این اطلاعات ثبت می‌شود.

وب‌سایت " COVID-۱۹ Sounds" در حال حاضر در مرورگرهای "کروم" و "فایرفاکس" در دسترس است و به‌زودی در قالب یک اپلیکیشن برای سیستم‌ عامل‌های "اندروید"( Android) و "آی‌اواس"( iOS) در دسترس کاربران خواهد بود.

