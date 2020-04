مقاله عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نشریه بین‌المللی و معتبر Regional Studies منتشر شد.

به گزارش ایسنا، مقاله توسعه شرکت‌های فناور نوپا در مناطق کمتر توسعه یافته بر اساس مفهوم تخصصی‌سازی هوشمند؛ نمونه مناطق ایران ( A model for NTBF creation in less developed regions based on the Smart Specialisation concept: the case of regions in Iran ) توسط دکتر رضا نقی زاده عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در نشریه معتبر Regional Studies با ضریب تاثیر ۳.۰۷۴ در ماه جاری منتشر شد. این نشریه یکی از معتبرترین نشریات Q1 در حوزه مطالعات و سیاست‌گذاری در سطح منطقه‌ای در دنیا است.

در این مقاله نویسندگان آن اقدام به ارائه الگویی در زمینه توسعه شرکت‌های فناور نوپا و دانش‌بنیان در مناطق کمتر برخوردار کرده‌اند. الگوی نظری به‌ کار گرفته شده در این مقاله تخصصی‌سازی هوشمند است.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، مقاله مذکور در سایت نشریه به آدرس زیر منتشر شده است.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2020.1736539

