پژوهشی درباره مفصل زانوی ورزشکاران

در پژوهش مشترک بین‌المللی محقق دانشگاه حکیم سبزواری با پژوهشگران دانشگاه‌های هاروارد و کنکوردیا، پاسخ‌های کینماتیکی و عصبی – عضلانی مفصل زانو ورزشکاران در هنگام و پس از نوسانات حرکتی چندسطحی بررسی شد.

به گزارش ایسنا، دکتر محسن دماوندی درباره این پژوهش گفت: این پژوهش بخشی از طرح پژوهشی مشترک اینجانب با دکتر ریچارد دمونت (دانشگاه کنکوردیا، کانادا) و دکتر فیلیپ دیکسون (دانشگاه هاروارد، آمریکا) با عنوان: “Musculoskeletal Injury Prevention in Athletes” است.

دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: هدف از این پژوهش، مطالعه پاسخ‌های کینماتیکی سه بعدی و عصبی – عضلانی مفصل زانو در اندام تحتانی که وزن بدن را تحمل می‌کند، در زمان نوسانات حرکتی چند سطحی و پس از پایان این نوسانات، بود.

دماوندی اظهار کرد: در این پژوهش برای اولین بار بیومکانیک مفصل زانو، به عنوان یکی از پرآسیب‌ترین مفاصل بدن، در حالی که نیروهای خارجی از چندین سطح بر آن اعمال می‌شوند، مورد ارزیابی قرار گرفت.

دانشیار بیومکانیک دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: نتایج به‌دست آمده اطلاعات ارزشمند جدیدی در رابطه با چگونگی عملکرد سیستم عصبی هنگام مواجه با نیروهای خارجی اعمال شده بر بدن جهت حفظ تعادل، و همچنین کاهش خطر آسیب‌های مرتبط با آن، فراهم کرده است، علاوه بر این، نوع حرکاتی که خطر آسیب‌های عضلانی – مفصلی را افزایش می‌دهند نیز شناسایی شدند.

دماوندی ادامه داد: نتایج این پژوهش می‌تواند مورد استفاده متخصصان علوم حرکت شناسی و ورزشی (مربیان ورزشی، فیزیوتراپ‌ها، ارتوپدیست‌ها، و پژوهشگران بیومکانیک و مهندسی پزشکی) جهت ارتقا کارآمدی مکانیکی حرکت و بهبود روش‌های درمانی قرار گیرد.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، مقاله حاصل از این پژوهش با عنوان” Knee joint kinematics and neuromuscular responses in female athletes during and after multi-directional perturbations“ در ژورنال Human Movement Science منتشر شده است.

