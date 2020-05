محققان دانشگاه بیرجند با همکاری مشترک با پژوهشگران دانشگاه‌های اتحادیه اروپا، روش جدیدی برای مدیریت و برنامه‌ریزی منابع تولیدی در ساختار شبکه‌های هوشمند انرژی الکتریکی ارائه کردند.

به گزارش ایسنا، نتایج حاصل از تحقیقات مشترک دکتر مصطفی‌واحدی پور دهرائی عضو هیئت علمی گروه برق دانشکده فنی و مهندسی فردوس دانشگاه بیرجند و دکتر هما رشیدی‌زاده استاد مدعو دانشگاه پس از همکاری بین‌المللی با پژوهشگران دانشگاه‌های معتبر اروپایی در معتبرترین مجلات علمی جهان منتشر شد.



دکتر مصطفی واحدی‌پور دهرائی، استادیار دانشگاه بیرجند در شرح این تحقیقات گفت: روش جدیدی برای برنامه‌ریزی بهینه سیستم‌های هوشمند انرژی الکتریکی ارائه شده است که ضمن کاهش هزینه بهره‌برداری شبکه، باعث کاهش هزینه پرداختی مشترکین با ارائه روش‌های مناسب مدیریت تقاضا می‌شود.



وی افزود: روش ارائه شده با توجه به شبکه‌های مدرن امروزی و پیشرفت‌های آینده و همچنین نقش فعال مشترکین در بازار برق و نفوذ منابع تولید تجدیدپذیر در این شبکه‌ها امکان لازم را برای بهره‌برداران سیستم‌های توزیع فراهم می‌کند تا به نحوی برنامه‌ریزی کنند که بیشترین سود و کمترین هزینه و بیشترین رفاه برای مشترکین حاصل شود.



واحدی‌پوردهرائی در ادامه پیش‌بینی کرد: نتایج این تحقیقات کاربردی، در آینده نیز مورد توجه پژوهشگران این حوزه و مهندسان صنعت برق قرار گیرد.



رئیس دانشکده فنی و مهندسی فردوس تصریح کرد: نتایج این تحقیقات که در زمینه برنامه‌ریزی بهینه انرژی الکتریکی در شبکه‌های هوشمند انجام شده است، منجر به چاپ مقالاتی در مجله IEEE Transactions on Smart Grid از انتشارات IEEE با ضریب تاثیر IF=10.48 و رتبه Q1، مجله IEEE Transactions on Industry Applications از انتشارات IEEE با ضریب تاثیر IF=3.35 و رتبه Q1، مجله IEEE Systems Journal از انتشارات IEEE با ضریب تاثیر IF=4.46 و رتبه Q1 و مجله International Journal of Electrical Power & Energy Systems از انتشارات ELSEVIER با ضریب تاثیر IF= 4.42 و رتبه Q1 شده است.



بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم بخش اول نتایج تحقیقات مشترک عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند با دانشگاه‌های اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ پس از دو سال تحقیق در معتبرترین مجلات علمی جهان به چاپ رسیده است و بخش دوم نتایج تحقیقات نیز که با تیم گسترده‌تری در حال انجام است، پس از طی مراحل داوری و ارزیابی منتشر خواهد شد.



دسترسی به این مقالات از طریق لینک‌های زیر امکان پذیر است:

https://ieeexplore.ieee.org/document/8966941

https://ieeexplore.ieee.org/document/8932607

https://ieeexplore.ieee.org/document/9080546

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142061518306501

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142061518340389

انتهای پیام