راهکارهای برترین دانشگاه کانادا برای مقابله با کرونا در ترم آتی

دانشگاه "تورنتو" که برترین دانشگاه کانادا است برای ایمنی دانشجویان از کرونا ویروس در ترم آتی تغییراتی را برای ترم پاییز پیش رو مد نظر گرفته است.

به گزارش ایسنا به نقل از وبسایت رسمی دانشگاه تورنتو، با توجه به اینکه درگیری مردم جهان با بیماری "کووید-۱۹" همچنان ادامه دارد، بازگشت دانشجویان و ورود دانشجویان جدید به دانشگاه تورنتو باید با تغییراتی در دانشگاه همراه باشد.

در این راستا این دانشگاه در حال ارتقاء سطح بهداشت برای تامین ایمنی دانشجویان و پرسنل از کروناویروس در سه دانشکده خود است.

To encourage physical distancing, students, faculty, librarians and staff will also encounter re-arranged classrooms, shared offices, libraries, teaching labs and other spaces.

برای تشویق فاصله‌گذاری اجتماعی، دانشجویان، پرسنل و اساتید و مسئولان کتابخانه با کلاس‌ها، کتابخانه‌ها، دفاتر مشترک، آزمایشگاه‌ها و دیگر فضاهایی که سازماندهی تازه ای پیدا کرده اند روبرو خواهند شد.

در همین حال این دانشگاه گام‌های بیشتری را برای ضدعفونی محوطه دانشگاه انجام خواهد داد.

مدیران دانشگاه تورنتو که به تازگی برترین دانشگاه کانادا شد، اعلام کردند که به طرز خستگی‌ناپذیری کار و تلاش می‌کنند تا محیطی ایمن را برای هر کسی که وارد دانشگاه می‌شود، فراهم کنند.

این دانشگاه شش روش را برای تامین ایمنی و سلامتی دانشگاه از کروناویروس به کار می‌گیرد.

۱- فاصه‌گذاری اجتماعی

محققان معتقدند تا زمانی‌ که یک واکسن برای کروناویروس توسعه داده شود، فاصله‌گذاری اجتماعی یکی از مؤثرترین سلاح‌ها در مبارزه با "کووید-۱۹" است.

در نتیجه کلاس‌های دانشگاه تورنتو به نحوی برگزار می‌شود که فاصله دانشجویان در کلاس‌ از هم حداقل دو متر باشد.

همچنین شاید ورودی و خروجی‌های اختصاصی تعبیه شود که ترافیک کمتری به هنگام حضور دانشجویان ایجاد شود.

۲- علائم هشدار

دانشگاه تورنتو برای راهنمایی و ترغیب دانشجویان برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و بهداشت، علائم و نکات هشدار در محوطه دانشگاه درج خواهد کرد.

۳- ضدعفونی مکرر

قرار است کتابخانه‌ها و کلاس‌های دانشگاه در هفته پنج مرتبه تمیز و ضدعفونی شوند.

همچنین سطوحی مانند دکمه‌های آسانسور و دستگیره درها که اغلب در تماس بیشتر هستند، در روز دو بار ضدعفونی خواهند شد.

۴- ایستگاه‌های بهداشت

دانشگاه تورنتو قصد دارد هزاران دستگاه ضدعفونی کننده دست را در محوطه سه پردیس دانشگاه نصب کند.

به این ترتیب دانشجویان، اساتید و پرسنل می‌توانند به راحتی با مراجعه به این ایستگاه‌ها دستان خود را ضدعفونی کنند.

ارتفاع نصب این دستگاه‌ها هم به نحوی خواهد بود که همه بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

۵- اقدامات محافظتی

در سه پردیس دانشگاه محل‌هایی برای ارزیابی بهداشت وجود خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود قانون فاصله‌گذاری اجتماعی در حال انجام است.

۶- ماسک

علاوه بر رعایت بهداشت دست و فاصله‌گذاری اجتماعی، سازمان بهداشت توصیه کرده که استفاده از ماسک می‌تواند به کاهش خطر انتشار کروناویروس کمک کند.

استفاده از ماسک به ویژه در مناطق شلوغ توصیه می‌شود.

دانشگاه تورنتو از تابستان امسال حدود ۲۵۰ هزار ماسک پارچه‌ای را برای دانشجویان، پرسنل و کتابخانه‌دارها تامین می‌کند.

