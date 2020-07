پژوهشگران آمریکایی با ادغام مدل‌های ریاضی، چارچوبی ارائه داده‌اند که می‌تواند به پیشگیری از گسترش کووید- ۱۹ کمک کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از وب‌سایت رسمی دانشگاه تگزاس در آستین، شیوع کروناویروس در جوامع همچنان ادامه دارد و آمار افراد بستری شده در بیمارستان‌ها را افزایش می‌دهد. پژوهشگران "دانشگاه تگزاس در آستین" (UT Austin)، چارچوبی را با استفاده از مدل‌های ریاضی ابداع کرده‌اند که به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا به داده‌های مورد نیاز برای ردیابی شیوع کروناویروس دست یابند و بتوانند اقدامات لازم را برای محافظت از جوامع خود انجام دهند.

این مدل، نکاتی را به مقامات محلی ارائه می‌دهد تا از زمان مناسب برای اعمال قوانین فاصله‌گذاری اجتماعی آگاه شوند و بدین ترتیب، میزان ابتلا و بستری شدن در بیمارستان‌ها کاهش یابد. هدف از ارائه این مدل، به حداقل رساندن اثرات اقتصادی گسترش کووید- ۱۹ در جوامع با اعمال محدودیت به موقع است.

"لورن انکل میرز" (Lauren Ancel Meyers)، از پژوهشگران این پروژه گفت: ما این چارچوب را ابداع کرده‌ایم تا اطمینان یابیم که کووید- ۱۹ هرگز نمی‌تواند بر سلامت جوامع غلبه کند و همچنین هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از گسترش این بیماری را کاهش دهیم.

وی افزود: پیگیری داده‌های مربوط به بستری شدن افراد مبتلا به کووید- ۱۹ در بیمارستان، موضوع مهمی در ردیابی سرعت شیوع بیماری و تصمیم‌گیری درست برای مقابله با آن است.

پژوهشگران در این پروژه، دو مدل ریاضی را ادغام کردند. یکی از مدل‌ها، نحوه گسترش بیماری را پیش‌بینی می‌کند و مدل دیگر، به گردآوری داده‌های به دست آمده از سیستم بیمارستان‌ها می‌پردازد.

"دیوید مورتون" (David Morton)، از پژوهشگران این پروژه گفت: مدلی که ما ارائه داده‌ایم، یک چارچوب کلی است که نه تنها در شرایط قرنطینه بلکه در مراحل گوناگون گسترش بیماری نیز کارآمد خواهد بود.

این پژوهش، در مجله "Proceedings of the National Academy of Sciences" به چاپ رسید.

