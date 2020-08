کتاب عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در انتشارات بین‌المللی الزویر منتشر شد.

به گزارش ایسنا، کتاب دکتر شیوا گرجیان، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در حوزه فناوری خورشیدی فتوولتائیک توسط انتشارات بین المللی الزویر (Elsevier) چاپ و منتشر شد.

ویرایش نخست کتاب دکتر گرجیان با عنوان"Photovoltaic Solar Energy Conversion: Technologies, Applications and Environmental Impacts" مشتمل بر ۱۳ فصل است که جنبه های مختلف فناوری تبدیل انرژی خورشیدی فتوولتائیک را به طور جامع توضیح داده و بررسی می کند.

وی در حال حاضر نیز ویراستار مهمان شماره ویژه مجله Sustainable Energy Technologies and Assessments در پایگاه الزویر با عنوان:Feasibility, Efficiency and Sustainability of Renewable Energy Applications in Agriculture است که از ماه آگوست ۲۰۲۰ ارسال مقالات را از محققان سراسر جهان می‌پذیرد.



کتاب منتشر شده دکتر گرجیان یک مرجع به‌روز در حوزه فناوری خورشیدی فتوولتائیک است که به بررسی جنبه‌های مختلف این فناوری با تمرکز بر پیشرفت‌های اخیر جهانی می پردازد. این کتاب همچنین بینشی از تحولات آینده در این فناوری را به خواننده ارائه می‌دهد.



کتاب مذکور در سه بخش اصلی شامل "ماژول‌ها و سلول‌های فتوولتائیک"، "کاربردهای مختلف سامانه‌های فتوولتائیک"، "چرخه زیست و اثرات زیست محیطی" و همچنین "بازار و سیاستگذاری" این فناوری را در جهان پوشش داده و بررسی می‌کند.

گرجیان، استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم، شاخه انرژی های تجدیدپذیر است. وی دوره فوق دکتری را نیز با همکاری "پژوهشکده انرژی‌های تجدیدپذیر" دانشگاه تربیت مدرس با راهنمایی دکتر برات قبادیان بر روی فناوری های انرژی خورشیدی با تمرکز بر کاربردهای این فناوری ها در بخش کشاورزی و بویژه نمک زدایی از آب های شور انجام داده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بیش از ۵۰ مقاله در مجلات معتبر ملی و بین المللی و فصل کتاب در انتشارات بین‌المللی و ارائه مقاله در کنفرانس های بین المللی دارد و با بیش از ۱۰ مجله داخلی و خارجی به عنوان داور همکاری می‌کند. وی در حال حاضر در یک پروژه بین المللی مشترک با کشور هند بر روی سامانه‌های تصفیه آب با استفاده از انرژی خورشیدی همکاری می کند.



بر اساس اعلام دانشگاه تربیت مدرس، انتشارات الزویر یکی از بزرگ‌ترین ناشران علمی جهان به شمار می‌رود که استانداردهای بالایی را در چاپ و انتشار کتاب‌ها و سایر تولیدات علمی عرضه کرده است. زیرمجموعه‌های این شرکت از جمله ساینس دایرکت و اسکوپوس در حال حاضر به میلیون‌ها پژوهشگر از سراسر جهان خدمات ارائه می‌دهند.

