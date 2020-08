جایگاه مجلات علمی ایرانی در شاخص جهانی تعداد استنادها

بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی ضریب تاثیر ژورنال‌های علمی، مجله دانشگاه آزاد توانست در میان مجلات علمی ایرانی حاضر در آن حائز رتبه اول شود ضمن آنکه در میان ۱۰۳ مجله نانویی در جایگاه چهل و پنجم قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، ضریب تاثیر (impact factor) یا IF یک شاخص کمی برای ارزیابی، مقایسه و رتبه‌بندی نشریات علمی در رشته‌های مختلف در سطح ملی یا برای مقایسه مجله‌ها در سطح بین‌المللی است و این شاخص نشان‌دهنده فراوانی استنادهایی است که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ و در یک نشریه داده می‌شود.

ضریب تأثیر مجله‌ها نخستین بار توسط دکتر "یوجین گارفیلد" و "آیروینگ شر" در دهه ۱۹۶۰ به مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) آمریکا ارائه شد تا در انتخاب مجله‌های علمی برای نمایه استنادی علوم به کار گرفته شود.

اینک رتبه بندی ژورنال‌های علمی از سوی پایگاه استنادی مجلات (Journal Citation Reports) یا (JCR) انجام می‌شود. این رتبه بندی هر سال در ماه ژوئن از سوی پایگاه استنادی مجلات (Journal Citation Reports) وابسته یه پایگاه اطلاعاتی WOS منتشر می‌شود.

بر این اساس در رتبه بندی JCR ۲۰۱۹ تعداد ۱۲ هزار و ۸۳۸ مجله در حوزه‌های علوم (Science) و علوم اجتماعی (Social Science) از کشورها و انتشارات مختلف مورد بررسی قرار گرفتند و در این رتبه بندی مجله Journal of Nanostructure in Chemistry وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس در میان ژورنال‌های ایرانی بالاترین ضریب IF را کسب کرد.

این مجله دانشگاه آزاد واحد شهر قدس در ۳ حوزه "نانو تکنولوژی"، "شیمی" (Chemistry Multidisciplinary )و علم مواد (Material Science Multidisciplinary )فعال است.

در حال حاضر در دنیا ۱۰۳ مجله فعال است که اگر بر اساس ضریب تاثیر رتبه بندی شوند، مجله علمی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس حائز رتبه چهل و پنجم جهانی خواهد شد.

عباداله رضایی کارشناس ستاد نانو در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جایگاه و رتبه علمی ایران در حوزه فناوری نانو در جهان، گفت: در راستای سیاست‌های مصوب سند ۱۰ ساله توسعه فناوری نانو، از سال ۱۳۹۱ آیین‌نامه حمایت از مجلات فناوری نانو با هدف برنامه ریزی، آموزش، ارتقاء و ساماندهی نشریات علمی جهت حضور در نمایه‌های معتبر بین المللی تدوین و اجرا شد.

وی ادامه داد: در این راستا کارگاه‌های تخصصی مختلف در حوزه نشر علمی، مشاوره و بازنگری در صفحه آرایی نشریات، ارزیابی نشریات پس از انتشار، آموزش و پشتیبانی کارشناسان فنی نشریات انجام شد و هم ‌اکنون ۱۲ نشریه تخصصی در حوزه فناوری نانو در کشور به زبان انگلیسی منتشر می‌شوند که مورد حمایت ستاد توسعه فناوری نانو هستند و این مجلات با چاپ مقالات اثرگذار می‌توانند نقش موثری در تعیین مسیر توسعه علمی کشور ایفا کنند.

رضایی با بیان اینکه نشریه Journal of Nanostructure in Chemistry یا (JNSC)، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس جزء نشریات مورد حمایت ستاد نانو از سال ۲۰۱۰ فعالیت خود را آغاز کرد، یادآور شد: این نشریه از سال ۲۰۱۲ توسط انتشارات اشپرینگر منتشر می‌شود ضمن آنکه این مجله بالاترین ضریب اثربخشی (IF) را در بین مجلات ایرانی در گزارش استنادی مجلات (JCR ۲۰۱۹) کسب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در رتبه‌بندی JCR ۲۰۱۹، ضریب تاثیر ۱۲۸۳۸ نشریه از کشورها و انتشارات مختلف مشخص شده است، اظهار کرد: در گزارش رتبه بندی JCR ۲۰۱۹ تعداد ۴۲ مجله از ایران حضور دارد که نشریه Journal of Nanostructure in Chemistry با ضریب تاثیر ۴.۰۷۷ در اولین حضور خود موفق به کسب بالاترین IF در میان نشریات ایرانی شده است.

رضایی با بیان اینکه در هیات تحریریه نشریه Journal of Nanostructure in Chemistry محققان شناخته شده و معتبری از کشورهای ایران، ایتالیا، چین، استرالیا، آمریکا، فنلاند، اسپانیا، هند، برزیل، مکزیک و کره جنوبی حضور دارند، خاطر نشان کرد: در حوزه موضوعی نانوتکنولوژی، ۱۰۳ نشریه در JCR ۲۰۱۹ وجود دارد که بر اساس رتبه‌بندی بر مبنای ضریب تاثیر، مجله علمی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس، موفق به کسب جایگاه چهل و پنجم شده است.

به گزارش ایسنا، مجله‌هایی چون Journal of Nanostructures (وابسته به دانشگاه کاشان)، Nanomedicine Journal (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)، Journal of Nanoanalysis (دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران) در نمایه ESCI پایگاه داده WOS و مجلات Journal of Water and Environmental Nanotechnology (انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران)، Nanomedicine Research Journal (انجمن نانوپزشکی ایران) و International Nanoscience and Nanotechnology (انجمن فناوری نانو ایران) نیز در نمایه اسکوپوس پذیرفته و نمایه شده‌اند.

در راستای حمایت از چاپ مقالات در مجلات علمی ایرانی، به نویسندگان مقالات چاپ شده در مجلات نانویی ایرانی مورد حمایت ستاد نانو در صورت تایید در کمیته علمی، حمایت تشویقی تعلق می‌گیرد که اثرات مثبتی را در رشد مجلات و مقالات فوق الذکر داشته است.

