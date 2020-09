پژوهشگران آمریکایی، آزمایشی برای تشخیص کووید-۱۹ ابداع کرده‌اند که می‌تواند نتایج را طی ۴۰ دقیقه آماده کند و آنها را در تلفن همراه نمایش دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال‌نیوزتودی، پژوهشگران "دانشگاه ایلینوی در اربانا-شمپین"(UIUC)، نوعی آزمایش سریع برای تشخیص کووید-۱۹ ابداع کرده‌اند که نتایج را روی تلفن همراه نمایش می‌دهد. آنها باور دارند که این روش جدید می‌تواند امکان دسترسی گسترده به آزمایش کارآمد کووید-۱۹ را در مناطقی که فاقد تخصص، زیرساخت و تجهیزات مخصوص آزمایشگاهی هستند، فراهم کند.

در اختیار داشتن یک آزمایش دقیق، کلید کنترل کروناویروس و کاهش انتقال آن است. روش موسوم به "RT-PCR" در حال حاضر، بهترین روش آزمایش ابتلا به کووید-۱۹ به شمار می‌رود. آمریکا، اروپا و آسیا به صورت گسترده از آزمایش‌های RT-PCR استفاده می‌کنند. اگرچه این آزمایش‌های استاندارد، مقیاس‌پذیری بالایی دارند اما بزرگترین محدودیت آنها این است که برای انجام دادن آنها، تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز است.

این آزمایش برای تقویت ماده ژنتیکی ویروسی، به دمای متفاوتی در هر چرخه نیاز دارد تا دانشمندان بتوانند آن را تجزیه و تحلیل کنند. این روند موجب می‌شود که زمان انتظار برای دریافت نتایج، در مناطقی که به زیرساخت و تخصص مورد نیاز دسترسی ندارند، افزایش یابد.

پژوهشگران دانشگاه ایلینوی با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها، یک آزمایش سریع و کم‌هزینه موسوم به "RT-LAMP" ابداع کردند. به گفته پژوهشگران، این آزمایش می‌تواند با کمک یک ابزار دستی خوانش، یک کارتریج سه‌بعدی و یک تلفن همراه هوشمند، وجود کروناویروس را طی ۴۰ دقیقه تشخیص دهد.

کاهش زمان انتظار

این آزمایش جدید به جای تکیه بر تقویت ماده ژنتیکی ویروس و استفاده از آن در ۳۵ تا ۴۰ چرخه متفاوت، روند ساده‌تری را به کار می‌گیرد.

دانشمندان، یک روش آزمایشی موسوم به "LAMP" را حدود ۲۰ سال پیش ابداع کردند و آن را به عنوان یک جایگزین مقرون به صرفه در تقویت DNA به کار گرفتند. آنها در حال حاضر از این روش برای تشخیص DNA در سل و مالاریا استفاده می‌کنند.

دانشمندان اخیرا روش RT-LAMP را برای تشخیص آران‌ای در ویروس‌هایی مانند "HIV" ابداع کرده‌اند. در این آزمایش، نمونه تا دمای ۱۴۹ درجه فارنهایت گرم می‌شود تا همه ویروس‌های موجود در آن فعالیت خود را آغاز کنند. سپس پژوهشگران، ویروس را تجزیه می‌کنند تا توالی ژنتیکی نشان‌دهنده کروناویروس را تشخیص دهند.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که RT-LAMP، حساسیت کمتری نسبت به آزمایش PCR دارد و نمی‌تواند وجود ویروس را در سطوح پایین تشخیص دهد.

پژوهشگران به رغم وجود این محدودیت‌ها، روش RT-LAMP را به کار گرفتند زیرا این روش، به دستگاه‌های تجاری موسوم به "ترموسایکلر" (Thermocycler) که جهت تقویت و تکثیر DNA از آنها استفاده می شود، نیازی ندارد. علاوه بر این، روش RT-LAMP نیازی ندارد که چندین مرحله را برای جذب ویروس پشت سر بگذارد.

در مقاله این پژوهش آمده است: شاید این روش بتواند به تشخیص مقیاس‌پذیر کووید- ۱۹ بدون نیاز به زیرساخت‌ها و منابع آزمایشگاهی کمک کند و به خصوص در مکان‌هایی مانند مدارس، مراکز مراقبت از سالمندان و رویدادهای ورزشی به کار برود.

این گروه پژوهشی در حال حاضر با شرکتی موسوم به "Fast Radius" که در شیکاگو واقع است، همکاری می‌کنند تا آزمایش خود را به مرحله تجاری برسانند.

این پژوهش، در مجله "Proceedings of the National Academy of Sciences" به چاپ رسید.

انتهای پیام