گردشگری فضایی، نزدیکتر از همیشه

شرکت "ویرجین گلکتیک" اعلام کرد که آخرین مرحله آزمایشات فضاپیمای "SpaceShipTwo" از ۲۲ اکتبر آغاز می شود و پس از انجام این آزمایشات، "ریچارد برانسون" بنیانگذار این شرکت را به فضا خواهد برد.

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، شرکت "ویرجین گلکتیک"(Virgin Galactic) سرانجام به لحظه موعود نزدیک می‌شود و خواهد توانست گردشگران یا حداقل فعلا بنیانگذار خود را به فضا ببرد.

پایگاه خبری CNBC از طریق یک پرونده در کمیسیون ارتباطات فدرال(FCC) متوجه شده است که شرکت "ویرجین گلکتیک" اولین آزمایش از دو آزمایش نهایی سرنشین دار خود را در ۲۲ اکتبر با استفاده از پایگاه پرتاب "Spaceport America" در نیومکزیکو انجام خواهد داد.

این مأموریت دارای دو خلبان آزمایشی خواهد بود، در حالی که پرواز دوم که قبلاً تایید شده است، حامل چهار "متخصص ماموریت" خواهد بود.

همچنین هواپیمای حامل موسوم به "WhiteKnightTwo" از اول تا هفت اکتبر پروازهای آزمایشی چهار ساعته ای را انجام می‌دهد.

اگر همه چیز خوب پیش برود، این دو پرواز آزمایشی آخرین آزمایش ها قبل از آغاز رسمی گردشگری فضایی توسط شرکت "ویرجین گلکتیک" است. این شرکت امیدوار است که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱، بنیانگذار خود یعنی "ریچارد برانسون" را به فضا ببرد و به طور رسمی تجارت گردشگری فضایی را کلید بزند.

البته برای رفتن به فضا و تجربه این حس شگفت انگیز باید برای هر بلیط، ۲۵۰ هزار دلار و احتمالاً بیشتر بپردازید، بنابراین خدمات شرکت "ویرجین گلکتیک" فعلا تنها منحصر به افراد ثروتمندی خواهد بود که می خواهند رفتن به فضا را تجربه کنند.

این پروازهای آزمایشی اولین پروازهای فضایی از پایگاه "Spaceport America" و اولین آزمایش از فوریه ۲۰۱۹ خواهند بود.

علاوه بر غرور شرکت "ویرجین گلکتیک"، چیزهای زیاد دیگری به این آزمایشات نهایی وابسته است. این شرکت با ضرر خالص ۶۳ میلیون دلاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ هنوز در حال ضرردهی است و تا زمانی که به مشتریان خود بلیط نفروشد، نمی تواند ضرر و زیان خود را جبران کند و این بدان معناست که این آزمایش های نهایی باید با موفقیت انجام شوند تا رویای گردشگری فضایی را برای این شرکت و افرادی که توانایی پرداخت بهای این تجربه را دارند، محقق کنند.

