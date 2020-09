محققان انگلیسی یک بانداژ مخصوص توسعه داده‌اند که به ترمیم استخوان‌ها می‌پردازد.

به گزارش ایسنا به نقل از نیواطلس، مدتی است که می‌شنویم موادی مانند داربست(scaffold) در محل شکستی استخوان کاشته می‌شوند و سلول‌های استخوانی بدن را به فعالیت واداشته تا شکستگی را التیام بخشد.

در این راستا، محققان انگلیسی بانداژی توسعه داده‌اند که ممکن است همین کار را انجام دهد.

محققان دانشگاه "کینگز" لندن یک "بانداژ استخوان" ساخته‌اند که از ماده انعطاف‌پذیر، زیست‌سازگار و قابل تجزیه ساخته شده که در یک پروتئین پوشانده شده که به طور طبیعی، رشد و ترمیم بدن را تحریک می‌کند.

زمانی‌ که بانداژ توسط جراحی، در محل شکستگی استخوان کاشته می‌شود، زمان بهبودی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

پس از بهبود استخوان، بانداژ بدون آسیب، حل شده و توسط بدن جذب می‌شود.

برای بهبود بیشتر کارایی، می‌توان این مواد را با یک ژل کلاژن سه‌بعدی حاوی سلولهای استخوانی که از سلول‌های بنیادی بیماری رشد کرده‌اند، (در آزمایشگاه) پر کرد.

در این صورت، بانداژ در واقع در محل شکستگی قرار می گیرد. سپس ژل، از سلول‌ها پشتیبانی می‌کند و محل شکستگی را پر می‌کند.

بنا به گفته محققان این پروژه، این بانداژ به استخوان‌های شکسته اجازه می‌دهد به مراتب سریع‌تر از ایمپلنت‌های داربست مانند، استخوان را ترمیم کنند.

این به این دلیل است که معمولا پس از آسیب جدی مانند شکستگی استخوان، توانایی بهبودی بدن اغلب به خطر می‌افتد.

بانداژ تولید شده توسط محققان انگلیسی روی موش‌ها آزمایش شده و اکنون آزمایش‌های انسانی آن در حال برنامه‌ریزی است.

نتایج این پژوهش اخیرا در مجله "Nature Materials" انتشار یافت.

