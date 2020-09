انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه کارگاه "تربیت مدرس تافل (TOEFL IBT) را برگزار می‌کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "Introduction to Proficiency Tests and TOEFL IBT - مقدمه‌ای بر آزمون‌های مهارت تافل (IBT) ،" ،" The Structure of the Test-ساختار آزمون"،" How to teach Reading, Listening, Speaking and Writing of TOEFL IBT -نحوه آموزش خواندن، گوش دادن، صحبت کردن و نوشتن"، "How to evaluate the learner-چگونه می‌توان فراگیران را ارزیابی کرد." از جمله سرفصل‌های آموزشی این دوره است.

این دوره با تدریس امین داوودی شنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۸ الی ۲۰ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام در این کارگاه می‌توانند به آدرس En_association_adm@ مراجعه کنند.

