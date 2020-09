کـرونـا و شـکار فـرصـت هـا!

شماره‌ی ۶۳ نشریه «رشد و کارآفرینی» ماهنامه مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا،"معرفی کرونایی"، "معرفی استارت‌آپ"، "شرکت فناوری اطلاعات"، "چگونه رنج بکشیم"، "انجمن‌علمی مهندسی و علم مواد"، "استراتژی های مختلف در مهار کرونا"، " کرونا و شرکت های پایدار"، "کرونا و شکار فرصت ها"، "تأثیر ویروس کرونا بر کسب و کار آنلاین" و"چیلیوری" از جمله مطالبی است که در این شماره می خوانیم.

"عکس العمل بازار بورس به بیماری کووید-۱۹"، "از کرونا ماهی بگیر"، "کووید-۱۹ و استارت آپ ها"، "راهکارهای خروج از رکود بعد از کرونا"، "کارآفرینی؛ تصمیم گیری، ذهن و شناخت"، " BCI:واسط مغز و کامپیوتر ۲۱ "، "We need more female leaders " و "گهی زین به پشت و گهی پشت..." عناون مطالب دیگری است در شماره ۶۳ این نشریه انتشار یافته است.

نشریه "رشد و کارآفرینی" به صاحب امتیازی مرکز رشد و کار آفرینی دانشگاه صنعتی شریف و مدیر مسئولی مجتبی موحدی و سردبیری زهرا زمانی به صورت ماهنامه منتشر می شود.

علاقه مندان می توانند فایل نشریه رشد و کارآفرینی را از کانال nashrie_karafarini_sharif @ دریافت کنند.

