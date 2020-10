کانون زبان‌های خارجی دانشگاه امیرکبیر دوره‌های آنلاین آموزش "Free Discussion " را می‌کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، دوره بحث آزاد با روش خاص در استفاده از دایره لغات زبان به افزایش سرعت گفتاری زبان آموزان کمک می کند. این دوره به منظور پاسخگویی به نیاز علاقه مندانی که قصد تقویت مهارت Speaking و مهارت بحث و سخنرانی (Lecture) خود را دارند برنامه ریزی شده است. بدون شک تقویت مکالمه زبان انگلیسی در کلاس های بحث آزاد بسیار موثر و مفید است،

این دوره هر هفته سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ و چهارشنبه‌ها ۱۵ الی ۱۶:۳۰ با تدریس آقای فرزاد فرخی برگزار می شود.

?SUNK COST FALLACY: Does it get worse before it gets better موضوع آموزش روز سه شنبه و ?How long should we cling to things موضوع آموزش روز چهارشنبه است.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با ایمیل کانون foreignlanguagelab۰@gmail.com و آیدی کانون زبان‌های خارجی @aut_fll در ارتباط باشند و جهت ثبت نام از طریق لینک https://forms.gle/kt۵gYfX۷kREo۵xa۳۸ اقدام کنند.

انتها پیام