عضو هیات علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا به همراه همکارانش با انتشار مقاله‌ای در نشریه Journal of voice به بررسی تاثیر ویروس کووید-۱۹ بر صدای افراد پرداخت.

به گزارش ایسنا، عضو هیات علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا به همراه همکارانش با انتشار مقاله‌ای با عنوان «Voice quality evaluation in Patients with COVID-19: An acoustic analysis» در نشریه (Journal of voice (top۱۰% با رتبه Q۱ به بررسی تاثیر ویروس کووید-۱۹ بر صدای افراد پرداختند.

به گفته ماندانا نوربخش؛ عضو هیات علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا و نویسنده مسئول این مقاله: بیماری کووید ۱۹ مهمترین چالش جهان کنونی است. این بیماری که تاکنون باعث مرگ بیش از یک میلیون نفر در جهان شده است عمدتا به عنوان یک بیماری تنفسی شناخته می شود که در بسیاری موارد باعث درگیری ششها و سایر اندامهای تنفسی می شود. تجربه نشان داده است که درگیری اندام های تنفسی معمولا روی صدای افراد تاثیر می گذارد و این تاثیر از طریق امواج صوتی حاصل از گفتار قابل بررسی است.

در این مقاله که حاصل فعالیت پژوهشی گروهی از محققان دانشگاه الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم، دانشگاه جندی شاپور اهواز و پایگاه مرکز اطلاع رسانی جهاد دانشگاهی است، صدای مبتلایان در مقایسه با صدای افراد سالم مورد بررسی قرار گرفته است و تفاوتهای معنا داری در ویژگی های آکوستیکی و آیرودینامیکی مربوط به عملکرد تارآواها و ششها یافت شده است.

ماندانا نوربخش، نویسنده مسئول این مقاله گفت ؛ با توجه به این یافته ها در گام بعدی تیم پژوهشی درحال طراحی و ساخت نرم افزاری تشخیصی برپایه صدای افراد است.

نویسندگان این مقاله؛ مارال آسیائی (دانشگاه الزهرا)، امیر واحدیان عظیمی (دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم)، سید شهاب آتشی (دانشگاه جندی شاپور)، عبدالصمد کرامت فر(پایگاه مرکز اطلاع رسانی جهاددانشگاهی) هستند و ماندانا نوربخش نویسنده مسئول این مقاله است.

طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه الزهرا؛‌ متن کامل این مقاله از طریق سایت https://www.jvoice.org/article/S۰۸۹۲-۱۹۹۷(۲۰)۳۰۳۶۸-۴/fulltext در دسترس قرار دارد.

انتهای پیام