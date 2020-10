برگزاری دوره آموزش «مبانی برنامه نویسی مسابقات ACM با زبان java »

انجمن علمی دانشجویی ACM دانشگاه الزهرا (س) دوره آموزش مبانی برنامه نویسی مسابقات ACM با زبان java را برگزار می کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان، این دوره به منظور آمادگی دانشجویان و آشنایی با سوالات و مبانی برنامه نویسی مسابقات acm-icpc و تقویت تفکر الگوریتمیک برگزار می‌شود.

این دوره به ۱۶ مبحث مختلف مبانی برنامه نویسی و حل سوالات خلاقانه از قبیل: "چاپ کردن خروجی و گرفتن ورودی"، "معرفی متغیر int و اعمال + ، - ، * ، / ، % ، +"، "معرفی متغیرهای float double"، "معرفی متغیر های char , کد های ascII"، "شرط ها و دستورها (if ، else ، else if )"، "حلقه while و do while "، "حلقه for "، "دستورهای continue و break "، "مبحث switch case"، " آرایه ها، آرایه های چند بعدی"، "دستور #define"، "رشته ها"، "معرفی متغیر Boolean"، "تابع ها (خروجی تابع ها، ورودی گرفتن تابع ها)"، "تابع های بازگشتی"، "متغیر های local و global" پرداخته می شود و سوالات مرتبط با این مباحث که در آن به تفکر خلاقانه ای که در مسابقات ACM نیازمند آن هستید حل می شود.

این دوره با تدریس شانلی حاج الف خانی از ۸ الی ۳۰ آبان ماه ۹۹ روزهای پنجشنبه ساعت ۹ تا ۱۱ وجمعه ساعت ۱۷ تا ۱۹ به مدت ۱۶ ساعت، به صورت مجازی در پلتفرم Skyroom برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به کانال انجمن @acm_alzahra‌ و @alzahra_acm و اینستاگرامhttps://instagram.com/acm_alzahra مراجعه کنند.

