بررسی کاربردها و ایمنی نانو ساختارها با حضور محققان بین المللی

در هشتمین کنفرانس بین‌المللی نانوساختارها (ICNS۸) که به‌صورت مجازی در اواخر آبان ماه جاری برگزار می‌شود با حضور برنده نوبل شیمی کاربردها و مقررات ایمنی استفاده از نانو ساختارها بحث و تبادل نظر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، هشتمین کنفرانس بین‌المللی نانوساختارها (ICNS۸) با حضور دانشمندان برجسته از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقانی معتبر بین‌المللی از ۲۸ تا ۳۰ آبان ماه جاری به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

پروفسور جین ماری لین، برنده نوبل شیمی از کشور فرانسه، پروفسور جاستین گودینگ از دانشگاه نیو ساوت ویلز استرالیا، پروفسور تاکور از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، پروفسور ونگ از دانشگاه هنک کنگ و پروفسور تری ادوم از دانشگاه نیووسترن آمریکا از جمله سخنرانان کلیدی این رویداد خواهند بود.

در این رویداد بین المللی مجازی در خصوص موضوعاتی چون "نانو ساختارها با ابعاد پایین" (Low-dimensional Nanostructures)، "فناوری نانو و پزشکی نانو" (Nanobiotechnology and Nanomedicine)، " "نانو و بیو سنسورها" (Nanosensors and Nanobiosensors)، "ساختارهای نانو در مغناطیس، الکترونیک، فوتونیک و پلاسمونیک" (Nanostructures in Magnetism, Electronics, Photonics and Plasmonics)، "ساختارهای نانو برای آب و محیط زیست" (Nanostructures for Water and Environment)، "ساختارهای نانو برای تبدیل و ذخیره انرژی" (Nanostructures for Energy Conversion and Storage)، "فرصت های کارآفرینی و تجاری سازی در فناوری نانو" (Entrepreneurial Opportunities and Commercialization in Nanotechnology)، "ملاحظات و مقررات ایمنی نانو" (Nanosafety Considerations and Regulations) بحث و تبادل نظر خواهد شد.

انتهای پیام