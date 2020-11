معرفی بهترین بازی های رانندگی اندروید

بازی های رانندگی اندروید یا همان عناوین سبک ریسینگ در بین کاربران گوشی‌های مبتنی بر این سیستم عامل از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام دیجی رو، این روزها به گوشی هوشمند هر فردی که نگاه کنید، به احتمال زیاد یک بازی در این سبک را نصب شده خواهید یافت! همین محبوبیت بالا باعث شده تا استودیوهای زیادی شانس خود را برای به دست آوردن نظر مخاطبان امتحان کنند و در نتیجه تعداد بازی های رانندگی اندروید در گوگل پلی بسیار زیاد شده است.

در چنین شرایطی مسلماً اگر ندانید دقیقاً به دنبال چه بازی‌ هستید، هم حجم اینترنت خود را تلف خواهید کرد و هم به خواسته خود از بازی ریسینگ دلخواه، نخواهید رسید.

برای جلوگیری از این سردرگمی در ادامه این متن سعی می‌کنیم تا تعدادی از بهترین بازی های رانندگی اندروید را خدمت شما مخاطبان گرامی معرفی کنیم تا اوقات فراغت خود را به لذت بخش‌ترین شکل ممکن سپری کنید.

بهترین بازی های رانندگی اندروید

Asphalt ۸: Airborne

سری بازی‌های آسفالت یکی از قدیمی‌ترین عناوین بازی‌های ریسینگ در گوشی‌های موبایل محسوب می‌شود. Asphalt ۸: Airborne به عنوان هشتمین نسخه شماره‌دار از این مجموعه در سال ۲۰۱۳ عرضه شد اما به واسطه به‌روزرسانی‌های متعددی که دریافت کرده همچنان طراوت و تازگی خود را حفظ کرده و کماکان یکی از کامل‌ترین بازی های رانندگی اندروید به شمار می‌رود.

البته Asphalt ۸: Airborne آخرین نسخه از این سری نیست و شماره نهم هم منتشر شده که به علت تغییرات زیادی که در روند گیم‌پلی آن ایجاد شده، به یک بازی تا حدودی متفاوت تبدیل شده است.

در Asphalt ۸: Airborne همه آن چیزی را که از یک بازی ریسینگ آرکید می‌خواهید، به دست می‌آورید. گرافیک فوق العاده، کنترل روان و بدون دردسر، ماشین‌های روز دنیا، صداگذاری بی‌نقص، طراحی مراحل بی‌نظیر و ... همگی جزو ویژگی‌های بارز این بازی هستند.

در یک کلام باید گفت اگر به دنبال یک بازی خوب رانندگی در گوشی موبایل خود هستید، پیش از اینکه به سراغ دیگر بازی‌ها بروید، حتماً باید Asphalt ۸: Airborne را تجربه کنید.

Real Racing ۳

با اینکه سرعت و هیجان بازی‌های آرکید بسیار بالاست و از همین رو در جلب نظر اغلب گیمرها موفق‌تر هستند، اما عناوین شبیه‌ساز رانندگی هم طرفداران زیادی دارند. در این سبک از بازی های ریسینگ سعی می‌شود تا در طراحی بازی تا جای ممکن تمام المان‌های واقعی رعایت شده و یک تجربه نزدیک به واقعیت ارائه شود.

به جرأت می‌توان گفت سردمدار این سبک از بازی‌ها در گوشی‌های اندرویدی،‌ Real Racing ۳ است و دیگر عناوین کار سختی را برای رسیدن به این حد از کیفیت پیش رو دارند.

اولین نکته‌ای که در مواجهه با Real Racing ۳ نظر شما را به خود جلب خواهد کرد، گرافیک حیرت انگیز آن است که تفاوت چندانی با بازی‌های کنسولی ندارد! البته گیم‌پلی و کنترل ماشین‌ها هم دست کمی از گرافیک ندارد و به بهترین شکل ممکن طراحی شده است.

این بازی هم مانند Asphalt ۸: Airborne اولین بار در سال ۲۰۱۳ عرضه شده و تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون بار در گوگل پلی دانلود شده است. البته با وجود قدیمی بودن بازی،‌ ارائه آپدیت‌ها و به‌روزرسانی‌های مختلف در طول این سال‌ها که از عرضه آن می‌گذرد، باعث شده تا Real Racing ۳ هنوز هم جزو عناوین محبوب و پرطرفدار موبایلی باشد.

Need for Speed: No Limits

امکان ندارد طرفدار بازی های رانندگی باشید و نام Need For Speed تا به حال به گوشتان نخورده باشد! شهرت و محبوبیت این سری از بازی‌ها به خصوص در دهه گذشته به حدی بود که حتی کسانی که گیمر محسوب نمی‌شدند، حداقل یک نسخه از آن را تجربه کرده بودند.

همین محبوبیت بالا و پشتوانه قوی باعث شده تا EA به سراغ گوشی‌های هوشمند رفته و نسخه‌هایی از این سری را برای این دستگاه‌ها نیز عرضه کند. البته تا قبل از عرضه Need for Speed: No Limits بازی‌های چندان قدرتمندی از این سری برای گوشی‌های موبایل عرضه نشده بود و تنها نسخه Most Wanted توانسته بود تا حدودی نظر مخاطبان را جلب کند.

روند مراحل در Need for Speed: No Limits کاملاً به صورت آنلاین دنبال می‌شود و شما در این بازی به جای رقابت با هوش مصنوعی باید با بازیکنانی واقعی از نقاط مختلف دنیا مسابقه بدهید.

همین فاکتور باعث شده تا جذابیت مسابقات در No Limits بسیار بالا بوده و مشکلات اعصاب خوردکنی که به واسطه اشتباهات هوش مصنوعی در بازی‌های مشابه رخ می‌دهد، به کمترین میزان خود برسد.

در کنار همه این‌ها، گرافیک زیبا، صداگذاری عالی و کنترل نرم و روان باعث شده تا Need for Speed: No Limits در زمره بهترین بازی های رانندگی اندروید جای گرفته و در لیست ما هم حضور داشته باشد.

