محققان دانشگاه رازی موفق به ارائه روشی نوین در استخراج نقشه‌های تقویت ارتعاشات زلزله و دامنه ارتعاشات در مقیاس شهری شدند که دستاوردی مفید برای انجام ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای کامل شهری بعد از رخداد یک زلزله مخرب است.

به گزارش ایسنا، نتایج جدیدترین تحقیقات دکتر ایمان عشایری عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی در خصوص زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶ با عنوان: Seismic Microzonation of Sarpol-e-zahab after Mw ۷.۳ ۲۰۱۷ Iran Earthquake; ۱D-Equivalent Linear Approach ، مصادف با سالگرد وقوع این زلزله در مجله معتبر Bulletin of Earthquake Engineering (مجله رسمی انجمن اروپایی مهندسی زلزله) با درجه کیفی Q۱ و (۲۰۱۹) IF=۲.۶۰۲ منتشر شد.

بر اساس اعلام وزارت علوم، این پژوهش به بیان روشی نوین در استخراج نقشه‌های تقویت ارتعاشات زلزله و دامنه ارتعاشات (Shakemap) در مقیاس شهری می‌پردازد. همچنین این تحقیق دستاوردی بی‌سابقه از زلزله‌های رخ داده در ایران برای انجام ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای کامل شهر سرپل‌ذهاب بعد از رخداد یک زلزله مخرب را ارائه می‌دهد.



