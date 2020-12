دانشمندان پس از یک سال تحقیق سرانجام به جواب این پرسش که چرا پانداها عاشق غلتیدن در مدفوع اسب هستند، رسیدند.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، اگر بخواهیم یک فهرست از حیواناتی که دوست داریم آنها را در آغوش بگیریم، تهیه کنیم، مطمئناً پانداها در بین یکی از حیوانات صدر این فهرست قرار خواهند داشت. با این حال، قبل از اینکه بخواهید این کار را انجام دهید ممکن است با دانستن یکی از عادات پانداها در انتخاب خود تجدید نظر کنید، چرا که یکی از بزرگترین عادت‌های پانداها این است که آنها عاشق مالیدن مدفوع اسب به گردن و صورت خود و غلتیدن در آن هستند.

محققان موسسه جانورشناسی آکادمی علوم چین جویای دلیل این رفتار عجیب شدند و پس از یک سال تحقیق و بررسی در نهایت به آن رسیدند.

زمستان سال ۲۰۰۷ بود که دانشمندان در چین برای اولین بار این رفتار عجیب را در پانداها مشاهده کردند. در این واقعه، یک پاندای غول پیکر وحشی خود را به مدفوع اسب آغشته می‌کرد تا حدی که تقریباً از بدنش چکه می‌کرد. محققان پس از آن بارها و بارها مواردی از همین رفتار را در پانداها مشاهده کردند.

هیچ کس نمی‌دانست که چرا پانداهای وحشی جذب مدفوع اسب می‌شوند و این بدان معنا بود که به مطالعه و بررسی نیاز است. محققان به منظور درک این رفتار، ۳۸ نمونه از پانداهای دارای این عادت را که از ژوئن ۲۰۱۶ تا ژوئیه ۲۰۱۷ توسط دوربین‌های مادون قرمز فیلمبرداری شده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

اولین سرنخ، این واقعیت بود که پانداها ترجیح می‌دهند در مدفوع اسب که کمتر از ۱۰ روز از تولید آن گذشته، بغلتند، چرا که حاوی ترکیبات طبیعی بنام "بتا-کاریوفیلین"(BCP) و "بتا-کاریوفیلین اکسید"(BCPO) است که در مدفوع‌های قدیمی‌تر کمتر یافت می‌شود. هنگامی که محققان این ترکیب را به خوراک پانداها در باغ وحش پکن اضافه کردند، دریافتند که پانداها آن را از نزدیک بررسی می‌کنند و برخی از آنها آن را به بدن خود می‌مالند.

سرنخ دوم توضیح بیشتری دربرداشت: پانداها تمایل داشتند در آب سردتر دارای دمای بین منفی ۵ درجه سانتیگراد تا ۱۵ درجه سانتیگراد، در مدفوع اسب بغلتند که نشان می‌دهد پانداها این کار را برای محافظت در برابر سرما نیز انجام می دهند.

دانشمندان برای ادامه تحقیقات خود، آزمایشاتی را بر روی موش‌ها انجام دادند، چرا که انجام تحقیقات روی پانداهای غول پیکر محدودیت‌هایی دارد. دیده شد که پوشاندن موش‌ها با محلول رقیق شده "BCP-BCPO" تحمل سرما را در آنها افزایش می‌دهد. علاوه بر این، در حالی که محققان به دنبال توضیحات مولکولی در مورد اثرات این ترکیب بودند، دریافتند که این محلول با کانال تنظیم حرارت بدن موسوم به "TRPM۸" فعل و انفعال ایجاد می‌کند.

حفظ دمای بدن در پاندا به دلیل رژیم غذایی کم چرب آنها بسیار چالش برانگیز است. بنابراین جای تعجب نیست که حفظ بقا، دلیل این رفتار آنان است.

با این حال، هنوز مشخص نیست که پانداها چگونه اثرات گرم کننده مدفوع اسب را کشف کرده‌اند.

این مطالعه در مجله Proceedings of the National Academy of Science منتشر شده است.

