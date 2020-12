هافبک رئال مادرید اعلام کرد ستاره آرژانتینی نباید در میان سه نامزد نهایی The Best قرار می‌گرفت.

به گزارش ایسنا و به نقل از آس، تونی کروس در یک پادکست درباره The Best صحبت کرد. هافبک رئال مادرید گفت: روبرت لواندوفسکی شایسته کسب جایزه The Best بود اما لیونل مسی نباید در میان سه نامزد نهایی قرار می‌گرفت چون در سالی که گذشت خوب کار نکرد.

یورگن کلوپ بالاتر از هانسی فلیک جایزه بهترین سرمربی سال فیفا را به دست آورد. بازیکن آلمانی در این رابطه اظهار کرد: هر دو سرمربیان بزرگی هستند به خاطر موفقیت هایی که به دست آوردند. کلوپ هم سال شگفت انگیزی را پشت سر گذاشت و می‌توان عملکرد خوب آن‌ها را دید. در نهایت خیلی اهمیت ندارد که چه کسی این جایزه را می‌برد.

او افزود: فلیک یکی از شخصیت‌های برجسته ۲۰۲۰ بود و نه تنها سه گانه را به دست آورد بلکه همه تیم‌ها را به زانو در آورد و کمتر پیش می‌آمد تیمش کمتر از چهار بار دروازه حریفان را باز کند.

کروس در پایان به رابطه‌اش با فلیک اشاره کرد و گفت: تنها یک مشکل با او در تیم ملی داشتم‌ (دستیار یواخیم لو در تیم ملی آلمان بود). در جام جهانی ۲۰۱۴ بارها من را از خواب بیدار می‌کرد تا بروم صبحانه بخورم چون دوست نداشتم این کار را کنم. به نظرم رفتارش خوشایند نبود اما دیگر این موضوع به گذشته تعلق دارد.

