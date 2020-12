فوتبال در سال ۲۰۲۰؛ از جولان کرونا تا مرگ اسطوره

فوتبال که در سال ۲۰۲۰ به خاطر بحران کرونا برای چند ماه متوقف شد شاهد حمکرانی بایرن مونیخ و از دست دادن دیگو مارادونا بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از آس، فوتبال هم مانند همه چیز در سال ۲۰۲۰ تحت تاثیر بحران کرونا قرار گرفت. برگزاری مرحله حذفی لیگ قهرمانان در لیسبون، قهرمانی لیورپول در لیگ برتر، برگزار نشدن یورو ۲۰۲۰ و درگذشت دیگو آرماندو مارادونا از اتفاق های مهم این سال نحس بودند که با اهدای جایزه The Best به روبرت لواندوفسکی به پایان رسید.

شروع سال با لیگ برتر

فوتبال در کریسمس با انگلیس، مقدس شده است. هر سال از باکسینگ دی (۲۶ دسامبر) تا ششم ژانویه لیگ برتر به صورت فشرده برگزار می شود تا خانواده ها در تعطیلات برای تماشای تیم های محبوبشان به ورزشگاه ها بروند. دیدار آرسنال و منچستریونایتد بزرگترین بازی سال ۲۰۲۰ بود. توپچی ها ۲ بر صفر پیروز شدند.

نگویید گل، بگویید هالند

غیرممکن است که کسی شروع بهتری از ارلینگ هالند با دورتموند داشته باشد. ستاره جوان نروژی در حالی در دقیقه ۵۵ دیدار آگزبورگ و دورتموند به میدان رفت که تیمش ۳ بر یک عقب بود. او تنها به سه دقیقه نیاز داشت تا نخستین گلش را برای تیم آلمانی به ثمر برساند. هالند بازی را با هت تریک و پیروزی تیمش به پایان رساند. مهاجم نروژی سال را با کسب جایزه گلدن بوی و ثبت رکورد ۱۶ گل در ۱۲ بازی لیگ قهرمانان اروپا تمام کرد.

بازگشت لیگ قهرمانان

برای نخستین بار دو ستاره جوان و آینده دار جهان فوتبال برابر هم قرار گرفتند، هالند مقابل کیلیان ام‌باپه. این اتفاق در اولین بازی لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ رخ داد و مهاجم نروژی در نخستین گام پیروز شد. دو گل این بازیکن پیروزی را برای دورتموند برابر پاری‌سن ژرمن به ارمغان آورد. در بازی برگشت PSG نتیجه را جبران کرد و به دور بعد راه یافت.

سومین جام منچسترسیتی

شاید جام اتحادیه در میان جام هایی که در انگلیس وجود دارد کوچک باشد اما در حقیقت سیتی پپ گواردیولا در این رقابت ها خوب کار کرده است. یکم مارس این تیم با شکست ۲ بر یک استون ویلا برای سومین سال پیاپی فاتح این رقابت ها شد.

توقف فوتبال

سری آ در نهم مارس تصمیم گرفت برای مدت کوتاهی فوتبال را به خاطر بحران کرونا در ایتالیا متوقف کند. ابتدا تصور می شد مسابقات فوتبال حداکثر برای یک ماه برگزار نشوند اما پاندمی روی همه تاثیر گذاشت و کمی بعد رقابت های اروپایی متوقف شدند تا جایی که تقریبا به طور کامل در همه جای جهان چند ماه بازی فوتبالی برگزار نشد.

تعویق یک ساله یورو و کوپا آمه‌ریکا

پس از این که لیگ ها متوقف شدند و بحران گسترده تر شد یوفا مجبور شد یک سال یورو را به تعویق بیندازد. هنوز مشخص نیست قرار است این رقابت ها چگونه برگزار شود چون پیش بینی شده بود این بازی ها برای نخستین بار به میزبانی ۱۲ کشور انجام شود که با شرایط کنونی اتفاقی بعید به نظر می رسد.

همزمان با تعویق یورو، کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی اعلام کرد کوپا آمه‌ریکا ۲۰۲۰ برگزار نخواهد شد. این بازی ها که قرار بود به میزبانی آرژانتین و کلمبیا برگزار شود برای یک سال به تعویق افتاد.

جنگجویان بلاروس و تاجیکستان

برای نخستین بار در تاریخ فوتبال لیگ های بلاروس و تاجیکستان پربازدیدترین در جهان شدند چون تنها رقابت هایی بودند که در بحران کرونا برگزار شدند. خیلی از کشورها حق پخش تلویزیونی این بازی ها را خریدند تا هواداران عصرهای شنبه بدون فوتبال نمانند.

پاری‌سن ژرمن، قهرمان لیگ یک بدون انجام بازی

لیگ یک بر اساس دستور دولت فرانسه به خاطر بحران کرونا مختومه اعلام شد و این اتفاق موجب شد که پاری‌سن ژرمن صدرنشین قهرمان معرفی شود. هیچ‌کس شکی نداشت که اگر فوتبال در فرانسه از سر گرفته می شد تیم دیگری جام قهرمانی را بالای سر می برد.

بوندسلیگا، نخستین در بازگشت

فوتبال پس از ۲ ماه از سر گرفته شد. اولین لیگی که این گام بزرگ را برداشت بوندسلیگا بود که با داربی روهر آغاز شد و دورتموند به مصاف شالکه رفت. البته این دیدار در ورزشگاهی خالی و با پروتکل های بهداشتی برگزار شد. از لحاظ ورزشی تغییرات کمی به وجود آمده بود. هالند همچنان به گلزنی اش ادامه می داد و دورتموند توانست شالکه ای را که در این سال تنها دو برد کسب کرد را شکست دهد. شالکه در مجموع در ۲۸ بازی پیروز نشد.

معجزه گتوزو

جنارو گتوزو در اواخر سال ۲۰۱۹ هدایت ناپولی را بر عهده گرفت. تیم ایتالیایی با کارلو آنچلوتی نتایج ضعیفی کسب کرده بود و در بحران به سر می برد و خیلی از رتبه های بالایی جدول دور شده بود. در حالی که تنها شانس ناپولی بازی در لیگ اروپا فصل آینده بود این تیم توانست فاتح جام حذفی شود. ناپولی با حضور گتوزو نتایج بهتری در سری آ کسب کرد و در جام حذفی پیشرفت کرد. در نهایت با شکست یوونتوس در ضربات پنالتی فاتح این بازی ها شد.

لیگ برتر "قرمز" است

پیش از شروع همه گیری، قهرمانی لیورپول در لیگ برتر کاملا مشخص بود. تیم یورگن کلوپ در زمان توقف فوتبال ۲۰ امتیاز بیشتر از سیتی، تیم دوم جدول داشت. به همین خاطر بازگشت لیگ برتر تنها به معنای پایان یافتن ناکامی ۳۰ ساله لیورپول در فتح لیگ بود. دیگر موفقیت کلوپ در این سال کسب جایزه بهترین سرمربی سال فیفا بود.

دومین اسکودتوی رونالدو

در ایتالیا هیچ اتفاق جدیدی رخ نداد و یوونتوس در کالچو مانند لیورپول در لیگ برتر حمکرانی می کرد. لاتزیو، اینتر و آتالانتا تا پیش از توقف فوتبال با یوونتوس رقابت کردند اما با از سرگیری مسابقات قانون کریستیانو بر همه چیز غلبه کرد. گل ستاره پرتغالی در بیست و ششم ژوئن (سی و یکمین گلش در ۳۳ بازی) مقابل سامپدوریا نهمین قهرمانی پیاپی یوونتوس در سری آ را تثبیت کرد. این دومین اسکودتو رونالدو بود.

آرتتا فاتح اف.ای کاپ شد

در حالی که سال برای میکل آرتتا خوب به پایان نرسید و آرسنال با شدیدترین انتقادات روبرو است اما این تیم به لطف سرمربی اسپانیایی نخستین عنوانش را پس از دوران آرسن ونگر به دست آورد. دو گل اوبامیانگ موجب شد قهرمانی توپچی ها برابر چلسی رقم بخورد. این جام به معنای سهمیه حضور در لیگ اروپا هم بود.

بایرن، قیصر اروپا

از دوازدهم تا بیست و سوم آگوست مرحله نهایی لیگ قهرمانان در لیسبون برگزار شد. در این فرمت هشت تیم حاضر در مرحله یک چهارم نهایی تنها یک بازی در پایتخت پرتغال انجام دادند. در فینال پاری‌سن ژرمن با بایرن مونیخ روبرو شد. باواریایی ها که در یک چهارم نهایی هشت گل به بارسلونا زده بودند به لطف گل کومان قهرمان این رقابت ها شدند. این سومین جام بایرن در این فصل پس از فتح بوندسلیگا و جام حذفی بود. تیم مونیخی سپس دو سوپرجام را به دست آورد و می تواند در ژانویه به رکورد بارسای گواردیولا برسد. آبی اناری ها تنها تیمی هستند که در یک سال شش جام را بالای سر بردند.

هاورتز، گرانترین قرارداد

در سالی که فوتبال با بحران اقتصادی روبرو شد کای هاورتز، بازیکن جوان آلمانی و ستاره بایرلورکوزن گرانترین انتقال سال ۲۰۲۰ لقب گرفت. چلسی که پیش از آن برای ورنر به لایپزیگ ۶۰ میلیون یورو داده بود برای هافبک جوان آلمانی ۸۰ میلیون هزینه کرد.

رونالدو در چند قدمی دایی

کریستیانو در نهم سپتامبر دومین گلزن بازی های ملی لقب گرفت که تعداد گل هایش به ۱۰۰ می رسد. مهاجم ۳۵ ساله در دیدار برابر سوییس از روی ضربه آزاد گلزنی کرد تا تنها ۹ گل با برترین گلزن بازی های ملی یعنی علی دایی فاصله داشته باشد. ستاره پرتغالی سال را با به ثمر رساندن ۱۰۲ گل ملی به پایان رساند و اکنون هفت گل با دایی فاصله دارد که به نظر می رسد در یورو این رکورد شکسته شود.

آژاکس، ونلو را ۱۳ تایی کرد

جشنواره گل بایرن برابر بارسا پرگل ترین پیروزی سال نبود و این رکورد به آژاکس اختصاص یافت. بیست و چهارم اکتبر تیم هلندی با نتیجه ۱۳ بر صفر ونلو را شکست داد. ترائوره‌ی ۱۹ ساله به تنهایی پنج گل به ثمر رساند.

مرگ D۱۰S

معمولا وقتی یک اسطوره فوت می کند می گویند به ابدیت پیوست. دیگو آرماندو مارادونا خیلی وقت پیش ابدی شده بود قبل از این که بیست و پنجم نوامبر در ۶۰ سالگی به دلیل حمله قلبی جان خود را از دست بدهد. مرگ دیگو که به عقیده افراد زیادی بهترین بازیکن تمام ادوار است آرژانتین را تکان داد و سه روز عزای عمومی در این کشور اعلام شد. در مراسم وداع هزاران نفر شرکت کردند که موجب ازدحام و درگیری میان هواداران و پلیس شد. در نهایت مراسم خاکسپاری تنها با حضور خانواده و نزدیکان مارادونا برگزار شد.

لواندوفسکی بهترین است

نه مسی، نه رونالدو، نه بارسا، نه رئال مادرید، نه لیگ برتر و نه لالیگا به عنوان The Best دست یافتند. برنده بزرگ سال ۲۰۲۰ یک لهستانی بود که در بایرن بازی می کند و روبرت لواندوفسکی نام دارد. مهاجم لهستانی حمکرانی تیمش را در این سال با کسب جایزه The Best بسط داد. این آخرین عنوانی بود که بایرنی ها در این سال متفاوت و سخت می توانستند به دست آورند.

