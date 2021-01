رونمایی هیوندای از یک ربات جالب خدمات مشتری

شرکت خودروسازی هیوندای، ربات ارائه کننده خدمات به مشتری را که مخصوص نمایشگاه‌ها و معرفی محصولات جدید این شرکت طراحی شده است، معرفی کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، شرکت خودروسازی هیوندای در تلاش برای ارائه خدمات بدون هیچ گونه تعامل غیرضروری انسانی، از ربات موسوم به "دال-ای"(DAL-e) رونمایی کرد که یک ربات جدید ارائه خدمات و اطلاعات به مشتریان به منظور فروش محصولات جدید هیوندای است که هم بامزه و جذاب و هم در عین حال کاربردی است.

هیوندای امروز در یک نمایشگاه خودرو در جنوب سئول "دال-ای" را معرفی و این ربات به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد.

هیوندای می‌گوید: بخشی از هدف پشت ایده "دال-ای" اقناع مشتریانی است که مایل هستند در دوران شیوع بیماری همه‌گیر کووید-19 ارتباطات انسانی خود را کاهش دهند و به حداقل برسانند.

"دال-ای"(DAL-e) مخفف کلمه "Drive you, Assist you, Link with you-experience" به معنی "تجربه هدایت شما، کمک به شما، ارتباط با شما" است. این ربات مجهز به پیشرفته‌ترین هوش مصنوعی است که برای ارائه تجربه‌ای دوستانه از خدمات مشتری طراحی شده است.

"دال-ای" همچنین دارای قابلیت شناسایی چهره به علاوه یک پلتفرم درک زبان است که به آن امکان برقراری ارتباط با مشتریان را می‌دهد.

طبق گفته هیوندای، این بدان معناست که این ربات می‌تواند زمانی که کسانی بدون استفاده از ماسک وارد سالن نمایشگاه می‌شوند، چهره آنها را تشخیص دهد و سپس به آنها توصیه کند که از ماسک استفاده کنند.

هیوندای می‌گوید که شکل انسان‌نمای "دال-ای" همراه با ویژگی‌هایی نظیر گفتگوی روان و جذاب، مشتریان را به خود جلب می‌کند.

"دال-ای" همچنین می‌تواند به لطف چهار چرخ تعبیه شده زیر خود، به همه طرف حرکت کند و بازدیدکنندگان و مشتریان را در محیط نمایشگاه همراهی کند. همچنین یک نمایشگر لمسی در بالای سر "دال-ای" قرار دارد که می‌توان از طریق آن در مورد خودروها اطلاعات بیشتری کسب کرد.

همچنین "دال-ای" می‌تواند به صورت بی‌سیم به نمایشگر بزرگ تعبیه شده در محل نمایشگاه متصل شود و به شکل سرگرم کننده‌ای حتی می‌تواند از بازدید کنندگان بخواهد با آن عکس سلفی بگیرند.

هیوندای امیدوار است که در صورت موفقیت آمیز بودن بکارگیری آزمایشی "دال-ای"، ربات‌های بیشتری را در نمایشگاه‌های دیگر هیوندای و کیا مستقر کند.

انتهای پیام