پژوهشگران مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین موفق به سنتز نانوکاتالیست با قابلیت ذخیره‌سازی اکسیژن بسیار بالا به منظور بهبود فرآیند احتراق سوخت در موتور دیزل و کاهش آلاینده‌های خروجی از اگزوز شدند.

به گزارش ایسنا، امروزه ایران و جهان با مشکلات شدید آلودگی هوای ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی روبروست. استفاده از سوخت های جایگزین چون بیودیزل که منشا کاملاً زیستی دارد، می‌تواند یکی از راه حل‌های موجود باشد که به‌طور گسترده در آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا چون آلمان، ایتالیا، اسپانیا، آمریکای جنوبی و جنوب شرق آسیا مورد توجه است. به‌علاوه استفاده از نانوکاتالیست‌های با ظرفیت ذخیره‌سازی بالای اکسیژن به‌عنوان یک افزودنی، می‌تواند با آزادسازی اکسیژن به احتراق کامل سوخت در موتور و کاهش سطح آلاینده های خروجی بسیار کمک کند.



دکتر حامد نایب زاده، عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی مجتمع آموزش عالی اسفراین در خصوص این موفقیت عنوان کرد: در راستای کمک به رفع مشکلات شدید آلودگی هوای ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی طرح پژوهشی با مشارکت اساتیدی از دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه کوینزلند و دیکین استرالیا و ماریتیم ویتنام در قالب رساله دکتری تعریف شد که حاصل این طرح سنتز یکسری از نانوکاتالیست ها با ساختار MgxFe(3-x)O4 با قابلیت ذخیره سازی بسیار بالای اکسیژن بوده است.



وی افزود: در این پژوهش چالش‌های بسیاری در بهبود ساختاری و ایجاد ظرفیت ذخیره سازی اکسیژن بالا برای نانوکاتالیست وجود داشته است که با تلاش محققان نتایج بسیار مطلوبی به‌دست آمده است، به طوری که افزودن این نانوکاتالیست به‌عنوان یک افزودنی بهبود دهنده احتراق به سوخت دیزل، بیودیزل و ترکیب سوخت دیزل – بیودیزل، کاهش مناسب در میزان آلاینده‌های خروجی از اگزوز (مونوکسید کربن، هیدروکربن نسوخته، ناکس (NOx) و ذرات معلق) را نشان داد.



بر اساس اعلام اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر نایب زاده عنوان کرد: بخشی از نتایج حاصل از این پژوهش گسترده به صورت مقاله‌ای با عنوان

Effects of enhanced fuel with Mg-doped Fe3O4 nanoparticles on combustion of a compression ignition engine: Influence of Mg cation concentration در مجله Renewable and Sustainable Energy Reviews (IF=12.1) از انتشارات معتبر الزویر (Elsevier) به چاپ رسیده است.

