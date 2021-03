مقاله پژوهشی مهندس بهنام امینی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی Electric Power Systems Research - Journal – Elsevier به چاپ رسید.

به گزارش ایسنا، این مقاله با موضوع «کنترل مبدل های واسط منابع تولید پراکنده در ریزشبکه ها با استفاده از کنترل کننده تناسبی-رزونانسی مرتبه کسری» مستخرج از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندس بهنام امینی و حاصل تحقیقاتی مفصل است که با راهنمایی دکتر رضا روشنفکر و مشاوره دکتر احمد حاجی پور، استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه حکیم سبزواری به رشته تحریر درآمده است.

این مقاله با عنوان: ” Interface Converter Control of Distributed Generation in Microgrids Using Fractional Proportional - Resonant Controller “ به معرفی یک کنترل کننده تناسبی – رزونانسی مرتبه کسری مورد استفاده در کنترل مبدل‌های واسط منابع تولید پراکنده در ریزشبکه ها می‌پردازد. کنترلرهای تناسبی – رزونانسی مرتبه کسری (FPR) دارای عملکرد بسیار دقیق‌تر و بهتری نسبت به سایر کنترلرهای متعارف مورد استفاده در ریزشبکه‌ها و بارهای غیرخطی هستند.

استفاده از محاسبات مرتبه کسری و دستیابی به این کنترلر جدید موجب کاهش چشمگیر هارمونیک های سیستم و افزایش پارامتر های کیفیت توان و پایداری ریزشبکه ها می شود و همچنین عملکرد بسیار بهتر و مقاوم تر سیستم را تحت شرایط بار غیرخطی ممکن می‌سازد. این کنترل‌کننده مرتبه کسری به طور قابل‌توجهی می تواند عملکرد اینورتر موجود در ریزشبکه را بهبود ببخشد و برای تمام سیستم‌های غیرخطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دستیابی به یک منطقه بیشتر از ثبات، انعطاف‌پذیری بالاتر و عملکرد قوی‌تر از مزایای اصلی این استراتژی هستند. کنترل‌کننده پیشنهادی برای کنترل ولتاژ و هم حلقه‌های داخلی کنترل جریان مبدل استفاده می‌شود. کنترل‌کننده FPR پیشنهادی, پارامترهای کیفیت توان DG ها را در میکروگریدها بیش از دیگر کنترل‌کننده‌های معمولی بهبود می‌بخشد.

همچنین، تنظیم ضرایب این کنترلر توسط الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات ( PSO ) بهینه‌سازی شده است که منجر به ارائه روشی جدید با نام PSO-FPR می‌شود. فرمولاسیون کنترل‌کننده جدید در یک ریزشبکه با بار غیر خطی صحت سنجی شده است. در نهایت، نتایج نشان می‌دهد که مقدار اعوجاج هارمونیکی کل ( THD ) ولتاژ خروجی اینورتر بسیار کاهش یافته است.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت علوم؛ مهندس بهنام امینی در زمان تحصیل دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه حکیم سبزواری بوده‌ و با معدل الف (۱۹.۱۶) فارغ‌التحصیل شده ‌است و اکنون در مقطع دکتری رشته برق قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران مشغول به تحصیل است.

علاقمندان برای دسترسی به این مقاله می توانند به لینک زیر مراجعه کنند:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877962100078X

