ورق سیاه چیست؟

ورق سیاه که نام دیگر آن ورق گرم می‌باشد به ورق‌هایی می‌گویند که کاربردهای ساختمانی دارد.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام کاویان، ورق سیاه از نظر کیفیت به اصطلاح از ST۳۳ شروع می‌شود و به ST۵۲ ختم می شود هرچه ورق ها ازST۳۷ پایین‌تر باشند نرم‌تر می‌شود به عبارتی هر چه عنصر کربن در ورق های فولادی بیشتر باشد ورق سخت تر می‌شود مانند ST۵۲

در آغاز توضیح باید به این نکته توجه داشت که ورق سیاه فرآیند تولید ورق نورد گرم می‌باشد.

چرا به ورق گرم ورق سیاه گفته می‌شود؟

ورق‌های فولادی گرم نورد دیده اگرچه در فرآیند نورد به وسیله مکانیزم‌های پوسته زدایی، بهبود سطح داده می‌شوند اما به دلیل ماهیت دمایی نورد گرم در تماس با اتمسفر هوا سطحی غیر براق دارند و به همین دلیل در بازار مصرف به ورق سیاه معروفند که از این لحاظ با ورق‌های نورد سرد ( که در اصطلاح به ورق روغنی معروفند) متفاوت هستند.

ورق های گرم در کارخانه‌های فولاد سازی مستقیما از شمش ورق و گندله آهن تولید می شود و اولین مراحل تولید ورق می باشد.

بعضی از ورق های فولادی قابل کشش می‌باشند و جهت بدنه کشتی و ماشین آلات سنگین که اصطلاحا DD۱۱ و DD۱۲ و DD۱۳ و همچنین STW۲۲ و STW۲۴ که نرم تر می باشد قابل استفاده است.

بعضی از ورق های سخت جهت تولید لوله های تحت فشار و مخازن نفتی و غیره با استانداردهای SPHT۴ و SPHT۳ و SPHT۲ و SPHT۱ استفاده می‌شود.

همچنین ورق های A۲۸۵ با گرید GR سی (C) با A۵۹۶ ۹۰ با گرید GR۵۵ تا ۹۰ نیز برای مخازن تحت فشار و سیلندرهای فشار قوی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ورق سیاه در دو نوع ورق سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی تولید می‌شود.

● ورق سیاه معمولی: استاندارد ST۳۷ بیشتر برای صنعت ساختمان و سازه های صنعتی همچون سوله استفاده می شود.

● ورق سیاه صنعتی: استاندارد های (A۵۱۶, GR C) (A۲۸۵, GR C) (A۲۸۳, GR C) (ST۵۲, GR ۶۰-۷۰) در ورق صنعتی پر کاربردند و در پروژه های صنعتی کاربرد دارد از قبیل سد سازی، پروژه‌های پتروشیمی، مخزن سازی و....

این ورق ها در دو شکل رول یا شیت وارد بازار می شود و از سایز ۱۵ میل به بالا تنها به صورت شیت خام وارد بازار می شود هر دوی این ورق های سیاه قابل برش به سایزهای مختلف می باشد.

کاربرد ورق سیاه

● ساخت و سازها

● لوله و تیوب

● اسکلت کامیون

● درب و قفسه بندی

● ریل راه آهن

● قطعات خودرو و راه آهن

● و...

تشخیص ورق سیاه از سایر ورق ها

● اعوجاج های جزئی که با خنک شدن ورق به جای زاویه کاملا مربع شکل، اشکال ذوزنقه‌ای بر جای می‌گذارد.

● لبه ها و گوشه های گرد به دلیل جمع شدگی و دقت کمتر.

● ورق در دمای بسیار بالا و خنک کننده و دارای سطوح مقیاس پذیر می باشد.

● ورق سیاه به پردازش کمتری نسبت به ورق روغنی نیاز دارد.و همین امر سبب کاهش هزینه ها می شود.

مزایا

● ساخت آسان‌تر: ورق را گرم و تحت فشار و خنک کننده و پایان

● ارزان تر از ورق نورد سرد است.

● فولاد نورد گرم مجاز است در دمای اتاق سرد شود بنابراین در اصل نرمال می شود به این معنی که از تنش های داخلی که می توانند در فرایند خنک سازی یا سخت شدن ایجاد شوند عاری باشد.

● قیمت ورق سیاه ارزان تر از ورق روغنی است.

● محبوب ترین اشکال نورد گرم شامل:‌ ( UB, UC, PFC, RHS, SHS, تخت و غیره ) می باشد.

معایب

● نقص ابعادی ناشی از گرم شدن (انبساط) و خنک شدن (کوچک شدن)

● قبل از رنگ آمیزی باید بافت پوسته پوسته شده آن برداشته شود.

● اعوجاج های جزئی

مقایسه ورق سیاه و ورق روغنی

۱. قیمت ورق:

به طور کلی قیمت ورق روغنی می تواند دو برابر قیمت ورق سیاه باشد زیرا فرآیند کار با ورق روغنی پیچیده تر از ورق سیاه است. یک فرآیند دیگر به نام نمک و روغن زدن هم بین ورق روغنی و گرم وجود دارد.

۲. کاربرد ورق :

ورق سیاه همیشه برای تولید محصولات بزرگتر استفاده می شود، زیرا محصولات بزرگ باید شکل های متمایز تری داشته باشند. ورق سیاه رول شده، به عنوان ماده ی اولیه ی تولید ورق روغنی رول شده و ورق روکشی به کار می رود.

محصولات کوچکتر باید با دوام تر و انعطاف پذیر باشند، برای همین همیشه توسط ورق روغنی ساخته می شوند. ورق روغنی محصولی است که از فولاد تهیه می‌شود. این ماده از فولاد داغ ساخته می شود و بدون حرارت دهی، در دستگاه نورد از ضخامت آن کم می شود.

۴. استاندارد تجاری:

ورق سیاه معمولا با استاندارد ST۵۲ و ST۳۷ شناخته می شوند.

و ورق های روغنی بسته به نوع آلیاژ مورد استفاده به سه دسته تقسیم می شوند:

ورق های معمولی مانند ST۱۲

ورق های نیمه کشش مانند ST۱۳

ورق های فوق کشش مانند ST۱۴

۵. کارخانه های تولیدی

کارخانه های تولیدی ورق سیاه : ورق مبارکه ، فولاد کاویان، فولاد اکسین، فولاد گیلان و قطعاتی تهران می‌باشد.

کارخانه های تولید کننده ورق روغنی به دلیل ارزان بودن تجهیزات می‌تواند در یک کارگاه هزار متری نیز تولید شود ولی به صورت خاص: فولاد مبارکه و هفت الماس می‌باشد.

