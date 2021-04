نمایه شدن مقاله ایرانیان درباره قطعات ماکروویو در مجله Scientific reports

مقاله اعضای هیأت علمی واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد در مجله Scientific reports از انتشارات Nature نمایه شد.

به گزارش ایسنا، آرش بوچانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه از نمایه شدن مقاله سعید روشنی و سبحان روشنی دو عضو هیأت علمی گروه برق این واحد دانشگاهی در مجله Scientific reports در انتشارات Nature خبر داد و گفت: این مقاله با عنوان «Size reduction and performance improvement of a microstrip Wilkinson power divider using a hybrid design technique » در این نشریه نمایه شده است.

وی افزود: مجله Scientific reports با شاخص Q۱ در انتشارات Nature هفتمین مجله پر استناد جهان در میان همه رشته‌ها با بیش از ۳۵۰ هزار استناد در یک سال بوده و این پژوهش حاصل کار تیم پنج نفره بین‌المللی با همکاری دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه و دانشگاه وست بوهمیا (West Bohemia) واقع در شهر پلزن جمهوری چک است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه گفت: نویسندگان این مقاله به نام‌های محمد جمشیدی(دانشگاه وست بوهمیا)، سعید روشنی(دانشیار گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)، Jakub Talla(دانشگاه وست بوهمیا)، سبحان روشنی(نویسنده مسئول - استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه) و Zdenek Peroutka (دانشگاه وست بوهمیا) هستند.

طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد، بوچانی خاطرنشان کرد: در این تحقیق برای نخستین‌بار ساختار جدید توسط نویسندگان در طراحی قطعات ماکروویو ارائه شده که موجب بهبود عملکرد چشمگیر این قطعات در کاربردهای سیستم‌های مخابراتی و بی‌سیم می‌شود. ساختار ارائه‌شده در این مقاله از لحاظ تئوری امکان نامحدود کاهش ابعاد و حذف نامحدود هارمونیک‌های ناخواسته را فراهم می‌آورد. این ساختار در عمل، منجر به کاهش قابل ملاحظه ابعاد قطعات با درصد کاهش دلخواه می‌شود و هارمونیک‌های ناخواسته را با پهنای باند قطع بسیار وسیع تا فرکانس‌های بالا حذف می‌کند و پهنای باند کاری قابل تنظیم در قطعات مماکرویو به‌دست‌ می‌آید.

