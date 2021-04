برگزاری نشست تحلیل تفکر منطقی و زیبایی شناختی در فیلم «زندگی دیگران»

انجمن علمی دانشجویی آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبایی تهران، نشست مجازی تحلیل تفکر منطقی و زیبایی شناختی در فیلم «زندگی دیگران» را برگزار می‌کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، زندگی دیگران فیلمی آلمانی و اولین فیلم بلند فلوریان هنکل فون دونرسمارک و برنده جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان سال ۲۰۰۶ است.

فیلم The Lives of Others هفده سال پس از فروپاشی دیوار برلین ساخته شده است این فیلم، داستان حضور وزارت اطلاعات آلمان شرقی مشهور به اشتازی (Stasi) در برلین شرقی را در دهه ۱۹۸۰ را روایت می‌کند که وظیفه داشتند فعالیت‌های شهروندان آلمان شرقی را نظارت و بررسی کنند.

نشست تحلیل تفکر منطقی و زیبایی شناختی فیلم «زندگی دیگران» با حضور و تحلیلگری دکتر سعید آزادمنش ـ هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، روز سه شنبه ۳۱ فروردین، ساعت ۱۷ الی ۱۹، به صورت مجازی برگزار می شود.

علاقه‌مندان می توانند جهت شرکت در این برنامه به لینک https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman-education مراجعه کنند.

