رونق تجارت الکترونیک، نیمه ی پر لیوان ویروس کرونا

همه گیریCOVID-19 در جهان مهم ترین رویداد سال 2020 بود که پیامدهای آن در طول این دهه ادامه دارد، یکی از این پیامدها حرکت به سمت استفاده بیشتر از دنیای دیجیتال می باشد. اگرچه ناگهان مجبور به تعطیلی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی شدیم اما فرصتی برای پیشرفت به سمت تجارت الکترونیکی ایجاد گردید که این امر اکنون به یک امر عادی تبدیل شده است و مردم به این سبک زندگی عادت کرده اند. تعداد انبوهی از مصرف کنندگان به خرید اینترنتی روی آورده اند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام شرکت دلکو، تجارت نیز باید با روند جدید مصرف کننده آماده شود، این شرایط بهترین فرصت برای دیجیتالی شدن شرکت ها می باشد. شرکت هایی که تجارت الکترونیکی را در قلب استراتژی های تجاری خود قرار می دهند برای دوره ی پس از کرونا آماده هستند.

در خانه بمانید و از مزایای خرید اینترنتی بهره ببرید

امروزه بسیاری از مردم خرید اینترنتی را بخاطر مزایای بارز آن ترجیح می دهند. در حال حاضر میلیون ها محصول در سراسر جهان از طریق تجارت الکترونیکی به فروش می رسند که شما می توانید به راحتی کالای مورد نیاز خود را بدون مراجعه به فروشگاه سفارش دهید. بیشتر مشاغل، آنلاین شده و دارای وب سایت های معتبر و قابل اعتماد هستند و خرید آنلاین به دلیل افزایش دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه محبوب شده است. در ادامه به برخی از مزایای خرید آنلاین که هم خریداران و هم صاحبان فروشگاه های آنلاین را به خود جلب می کند اشاره می کنیم.

قیمت های بهتر: فروشگاه های آنلاین اکثراً قیمت هایی را ارائه می دهند که نسبت به فروشگاه فیزیکی بسیار کمتر است، صاحبان مشاغل آنلاین برای بدست آوردن مشتری بیشتر حاشیه سود خود را کاهش می دهند. از فواید دیگر خرید آنلاین این است که شما می توانید به راحتی ده ها وب سایت مختلف را جستجو کنید تا بهترین قیمت را پیدا کنید. در واقع مقایسه قیمت ها قبل از خرید امکان پذیر است، همین کار را در یک مرکز خرید نیز می توان انجام داد اما ساعت ها وقت شما را خواهد گرفت.

صرفه جویی در وقت و انرژی: از جمله مزایای خرید آنلاین کالای مورد نیاز سهولت در دسترسی به آن است، نیازی نیست حضوراً به فروشگاه مورد نیاز خود بروید. شما می توانید به راحتی به وب سایت مراجعه کرده و محصول مورد نظر خود را خریداری کنید. اگر ساعات نا منظمی کار می کنید یا خیلی شلوغ هستید، پس احتمالاً وقت بازدید از فروشگاه را ندارید. خرید آنلاین این امکان را به شما می دهد تا بدون تغییر در برنامه خود، خرید خود را انجام دهید.

تنوع: بیشتر فروشگاه های فیزیکی محصولات محدودی دارند. آنها فقط می توانند تعدادی از اقلام را در فروشگاه خود جای دهند در صورتی که در خرید آنلاین گزینه های انتخاب محصول بسیارگسترده تر است. یک محصول خاص در مقایسه با آنچه که در فروشگاه پیدا می کنید، در اندازه ها و رنگ های بسیار متفاوت خواهید بود. خرید آنلاین همچنین می تواند برای خرید محصولات کمیاب یا خاص بسیار مفید باشد.

خرید محتاطانه: خرید آنلاین برای شما حریم خصوصی ایجاد می کند، در حالی که این امر در خرید حضوری میسر نیست. خرید آنلاین نیز امکان تمرکز و دقت بیشتری در انتخاب محصول را برای ما فراهم می کند که امروزه با توجه به تنوع بالای محصولات و برندهای متفاوت نکته ی قابل توجهی می باشد.

با خرید اینترنتی کاتالیست، با یک تیر دونشان در کاهش آلودگی هوا بزنید

شرکت دانش بنیان ایران دلکـو یکی از تولیدکنندهای برتر کاتالیست خودرو و موتورسیکلت در ایران و خاورمیانه میباشد که در راستای هدف خود مبنی بر آسمانی آبی و هوایی پاک کاتالیست های کوت شده منطبق با استانداردهای آلایندگی مراکز معاینه فنی، در دو گروه AM و AM PLUS تولید و به بازار ارائه می نماید. دراین راستا شرکت ایران دلکو جهت رفاه مشتریان در شرایط کنونی و تنظیم قیمت بازار این امکان را فراهم نموده که مصرف کنندگان عزیز در سراسر کشور کاتالیست و اگزوز مورد نیاز خودروی خود را ازطریق سایت ایران دلکو به صورت اینترنتی خریداری کنند. شایان ذکراست هزینه ارسال تمامی محصولات به سراسر کشور رایگان می باشد.

ایران دلکو در اندیشه آسمانی آبی...

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا راهنمای خرید با کارشناسان فروش ما به شماره 56231430-021در ارتباط باشید.

سایت: /http://fa.irandelco.com اینستاگرام: /https://www.instagram.com/irandelco

انتهای رپرتاژ آگهی