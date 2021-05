اولین مقاله کارگروه کنسرسیوم ENIGMA در حوزه خواب (ENIGMA‐Sleep) در مجله تخصصی Journal of Sleep Research منتشر شد. این پژوهش با عنوان ENIGMA‐Sleep: Challenges, opportunities, and the road map با مشارکت 77 پژوهشگر از 15 کشور جهان انجام شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر مسعود طهماسیان و دکتر مجتبی زارعی، اعضاء هیئت علمی پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در فهرست نویسندگان این مقاله قرار دارند. مطالعات تصویربرداری عصبی و ژنتیک درک ما را از نوروبیولوژی خواب و اختلالات آن افزایش داده است. با این حال، مطالعات انفرادی معمولاً در شناسایی اثرات منسجم و قابل تکرار محدودیت‌هایی دارند که از جمله آنها می‌توان به اندازه متوسط نمونه، ویژگی‌های بالینی ناهمگن و روش‌شناسی‌های متنوع اشاره کرد؛ این محدودیت‌ها انجام تحقیقات چندکانونی در مقیاس وسیع به منظور افزایش تعداد نمونه‌ها و هماهنگ‌سازی روش‌های جمع آوری داده، پیش‌پردازش و تجزیه و تحلیل با استفاده از پروتکل‌های معتبر از پیش ثبت شده را ایجاب می‌کند. کنسرسیوم ارتقاء ژنتیک تصویربرداری عصبی از طریق تحلیل فراداده (ENIGMA) یک چارچوب گروهی قدرتمند برای ترکیب مجموعه داده‌های محل‌های جداگانه فراهم می‌کند. اخیراً کارگروه ENIGMA‐Sleep با همکاری چندین مؤسسه از 15 کشور جهان برای انجام مطالعات تصویربرداری عصبی و ژنتیک در مقیاس بزرگ به منظور درک بهتر نوروبیولوژی اختلال کیفیت خواب در افراد سالم، پیامدهای عصبی کمبود خواب، پاتوفیزیولوژی اختلالات خواب، و هم‌بسته‌های عصبی اختلالات خواب دربین اختلالات مختلف عصب روان‌پزشکی، تشکیل شده است. ریاست این کارگروه بر عهده دکتر طهماسیان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و پروفسور کای اسپیگلهالدر است. بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی؛ نخستین مقاله این کارگروه، جزئیات مجموعه داده‌های موجود و پروژه‌های در حال انجام در این کارگروه را توصیف می‌کند و به چالش‌ها و فرصت‌های بالقوه‌ی یک طرح گروهی در پزشکی خواب می‌پردازد. علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://enigma.ini.usc.edu/ongoing/enigma-sleep مراجعه کنند. انتهای پیام