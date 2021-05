انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد سلسله نشست‌های رویکرد هیجان‌مدار در روان‌درمانی را برگزار می‌کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، در این جلسات مقالات بروز مرتبط با رویکرد هیجان‌مدار توسط درمان‌گران، متخصصان و پژوهشگران آموزش‌دیده حوزه این نوع درمان خوانده می‌شود.

در اولین جلسه از این سلسله نشست‌ها که ۲۸ اردیبهشت ساعت ۲۱ تا ۲۲ برگزار می‌شود، امیرحسین صادقی ـ کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی و درمانگر هیجان مدار مقاله‌ای با عنوان "Comparing the effictiveness of process-experiential with cognitive-behavioral psychotherapy in the treatment of depression" را ارائه می‌دهد.

رویکرد هیجان‌مدار یکی از روش‌های بروز و اثربخش‌ روان‌درمانی برای درمان انواع اختلالات روانی است. در ایران نیز چند سالی است این رویکرد مورد اقبال متخصصان، روانشناسان و دانشجویان حوزه روانشناسی قرار گرفته است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست می‌توانند به شناسه @eft_journalclub پیام دهند.

