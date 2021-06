آیا مصوبات قانون هوای پاک اجرا می شوند؟

قانون هوای پاک در سال 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید که مشتمل بر سی و چهار ماده و سی و نه تبصره می باشد، این قانون در همان سال به تمام دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد که طبق ماده ۲ قانون هوای پاک تمام اشخاص، دستگاه‌ها و موسسات از جمله دولتی و غیردولتی، اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت کنند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون است.

به گزارش ایسنا بنابر اعلام شرکت ایران دلکو، متاسفانه تاکنون بسیاری از دستگاه‌های ذی ربط که مکلف به اجرای قانون هوای پاک بودند، از وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند و یا اقدامات خود را به گردن بخش دیگری انداخته‌اند، به همین دلیل هوای کلانشهری مانند تهران روز به روز آلوده‌تر شده است.

منابع آلوده کننده هوا

منابع آلوده‌کننده هوا عبارتند از:

ـ منابع‌طبیعی: شامل طوفان‌های گرد و غبار، طوفان‌های شن، آتش‌سوزی جنگلها و مراتع، آتشفشان‌ها و هواویزهای دریایی می‌باشد.

ـ منابع انسان‌ساخت: شامل؛ الف) منابع‌متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می‌کند.

ب) منابع‌ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش‌های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده‌ها می‌شود.

در ادامه به اهم ماده مصوبات این قانون اشاره می کنیم.

ماده ۳: در مواقع اضطرار سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی-مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار کند و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی به اطلاع عموم برساند با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع دهد.

اهمیت مراکز معاینه فنی و وجود قطعه کاتالیست در قوانین هوای پاک

ماده۴ـ تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان می‌باشد.استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر برآلایندگی وسایل‌نقلیه از قبیل اگزوز، صافی(فیلتر) و واکنش‌ساز(کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت ‌می‌گیرد. شماره‌گذاری انواع وسایل‌نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و اخذ تأییدیه سازمان می‌باشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف‌شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌نمایند، جلوگیری نماید. پیش فروش یا فروش این‌گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.

از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در کاهش آلودگی هوا وجود مبدل کاتالیستی خودرو می باشد.کاتالیست، قطعه ایست که در مسیرگازهای سمی موتور خودرو قرار گرفته و بیش از 90درصد گازهای آلاینده را به گازهای بی خطر تبدیل می کند. این قطعه از پوشش دهی یک هسته سرامیکی با فلزات گرانبها ساخته شده است که این فلزات نقش اصلی را در بی اثرکردن گازهای سمی به عهده دارند. لازم به ذکر است که مبدل کاتالیستی نقش تعیین کننده ای در عملکرد بهینه خودرو ایفا کرده و یکی از مهم ترین قطعات خودرو به منظور اخذ گواهی معاینه فنی می باشد.

ماده۶ ـ به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخشهای دولتی، عمومی و غیردولتی به‌کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.

راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است درصورتی که دارنده وسایل‌نقلیه موضوع این ماده با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی معاینه فنی خودداری نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام نماید.

شرکت دانش بنیان ایران دلکـو یکی از تولیدکنندهای برتر کاتالیست خودرو و موتورسیکلت در ایران و خاورمیانه می باشد که در راستای هدف خود مبنی بر آسمانی آبی و هوایی پاک کاتالیست های کوت شده منطبق با استانداردهای آلایندگی مراکز معاینه فنی، در دو گروه AM و AM PLUS تولید و به بازار ارائه می نماید. دراین راستا شرکت ایران دلکو جهت رفاه مشتریان در شرایط کنونی و تنظیم قیمت بازار این امکان را فراهم نموده که مصرف کنندگان عزیز در سراسر کشور کاتالیست و اگزوز مورد نیاز خودروی خود را ازطریق سایت ایران دلکو به صورت اینترنتی خریداری کنند. شایان ذکراست هزینه ارسال تمامی محصولات به سراسر کشور رایگان می باشد.

ایران دلکو در اندیشه آسمانی آبی...

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا راهنمای خرید با کارشناسان فروش ما به شماره 56231430-021در ارتباط باشید.

سایت: /http://fa.irandelco.com اینستاگرام: /https://www.instagram.com/irandelco

انتهای رپرتاژ آگهی