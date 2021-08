قابلیت فوکوس در آیفون و آموزش استفاده از آن

با معرفی سیستم عامل iOS ۱۵ توسط کمپانی اپل، ویژگی ها و قابلیت های جدیدی نیز معرفی شد.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام آیدی تاپ، یکی از این قابلیت های جذاب، فوکوس یا Focus Mode است که تقریباً کارایی مشابه و البته پیشرفته تر از قابلیت Do Not Disturb دارد. ما در این مقاله قصد داریم تا طریقه استفاده از قابلیت Focus Mode را با شما به اشتراک بگذاریم.

شاید شما هم جزء کسانی باشید که از قابلیت Do Not Disturb یا همان مزاحم نشوید استفاده می کنند، با این حال این قابلیت قدیمی شرکت اپل ویژگی های کمی داشت که در Focus Mode به شکل پیشرفته تری ارائه می شود. شما می توانید با فعال کردن این قابلیت، از شخصی سازی های زیادی برای اعلانات و تماس ها در شرایط خاص بهره ببرید که در حالت Do Not Disturb به آنها دسترسی نداشتید.

اپل برای حالت Focus Mode حالت های متفاوتی را از جمله: حالت رانندگی، خواب، محل کار و... در نظر گرفته است که با فعال کردن هر یک تنظیمات متفاوتی برای گوشی شما هنگام دریافت تماس و اعلانات درنظر گرفته می شود. همچنین شما قادر خواهید بود که حالت مدنظر خودتان را نیز به صورت کاملاً شخصی طراحی کنید.

برای فعال کردن این قابلیت در iOS ۱۵ دو راه روش کاملاً متفاوت وجود دارد. ۱- استفاده از کنترل سنتر به صورت مستقیم. ۲- وارد شدن به بخش تنظیمات و انتخاب قابلیت Focus Mode از این بخش که این روش برای تنظیمات بیشتر نیز گزینه بهتری خواهد بود.

همانطور که گفتیم اپل برای قابلیت Focus Mode تنظیمات زیادی رو چون: حالت خانه، خواب، محل کار، رانندگی و ... در نظر گرفته که شما با انتخاب ه ریک ویژگی های خاص از قبل تنظیم شده ای را بر روی گوشی خود ثبت می کنید. البته اگر هر یک از ویژگی های ذکر شده برای شما کارایی ندارد می توانید به صورت کاملاً شخصی ویژگی مدنظرتان را بسازید.

اشتراک گذاری حالت های مختلف Focus Mode در دستگاه های دیگر

اگر چندین دستگاه اپلی دارید که می خواهید این قابلیت یا همان شخصی سازی شما در این دستگاه ها فعال شود باید ابتدا بر روی تمامی دستگاه‌ها از یک اپل آیدی یکسان استفاده کنید و سپس مسیر زیر را دنبال کنید. همچنین اگر نیاز به اپل ایدی معتبر دارید می توانید برای خرید اپل ایدی با کمترین قیمت و بالاترین امنیت به وبسایت آیدی تاپ (idtop.ir) مراجعه فرمائید.

۱- وارد setting یا همان تنظیمات آیفون خود شوید.

۲- به قسمت فوکوس بروید.

۳- حالا با فعال کردن گزینه Share Across Devices این حالت در تمام دستگاه های شما به صورت یکسان فعال خواهد شد.

آموزش شخصی سازی حالت Focus Mode در آیفون

۱- اعلانات حساس به زمان

اپل برای این قابلیت ویژگی های شخصی سازی متنوعی را درنظر گرفته است که یکی از آنها ویژگی «اعلانات حساس به زمان» است. با فعال کردن این گزینه به تمامی برنامه ها و اشخاص اجازه می دهید از طریق اعلانات حتی درصورت روشن بودن قابلیت فوکوس به سرعت شما را مطلع کنند. برای فعال کردن این ویژگی مسیر زیر را دنبال کنید:

Settings > Focus > Focus Profile و گزینه Time Sensitive Notification را فعال کنید.

۲- به اشتراگ گذاشتن وضعیت Focus Mode

اگر این قابلیت را فعال کنید، کسانی که قصد تماس با شما را دارند متوجه فعال کردن قابلیت Focus Mode در گوشی شما خواهند شد که البته در صورت لزوم می می توانند این وضعیت را دور بزنند و شما ارتباط برقرار کنند.

شخصی سازی در Lock Screen و Home Screen

همانطور که گفتیم قابلیت Focus Mode ویژگی های شخصی سازی زیادی را ارائه می کند. به عنوان مثال شما می توانید وضعیت یا حالت خواب را از ساعت ۹ شب به بعد به صورت خودکار فعال و در ساعت ۷ صبح نیز مجددا به صورت خودکار غیرفعال کنید.

