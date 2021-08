انتشار مقاله استاد ایرانی در مجله Chemical Society Reviews

مقاله دکتر مهران رضایی؛ عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، با عنوان ''Defect engineering of oxide perovskites for catalysis and energy storage: synthesis of chemistry and materials science'' در مجله Chemical Society Reviews به چاپ رسیده است.

به گزارش ایسنا، مجله Chemical Society Reviews یک مجله علمی با داوری همتا و به صورت دوهفته نامه است که توسط Royal Society of Chemistry، منتشر می‌شود. این ژورنال در سال 2020 از ضریب تأثیر 54.564 برخوردار بوده ‌است. دکتر آرندیان یکی دیگر از نویسندگان مقاله از فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی شیمی؛ نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران است. بنابر اعلام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت، این مقاله از طریق لینک زیر قابل دسترسی است. Defect engineering of oxide perovskites for catalysis and energy storage: synthesis of chemistry and materials science انتهای پیام