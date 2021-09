حذف داروهای پرمصرف کووید-۱۹ با استفاده از روش تخریب نوری

در پایان‌نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اردکان، حذف داروهای پرمصرف کووید ۱۹ با استفاده از خاصیت فتوکاتالیستی اکسید تیتانیوم و اکسید بتا بیسموت بررسی شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه تجمع داروها در محیط زیست خصوصاً در بدنه آبی می‌تواند باعث بروز مشکلاتی از جمله مقاومت بدن انسان به داروها و جهش انواع میکروب‌ها شود، لذا بررسی حذف داروهای پرمصرف کووید- ۱۹ با استفاده از خاصیت فتوکاتالیستی اکسید تیتانیوم و اکسید بتا بیسموت در پایان‌نامه کارشناسی ارشد فاطمه کارگر دانشجوی رشته علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اردکان صورت گرفت.

دکتر اکرم بمانی خرانق، عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اردکان و استاد راهنمای این پایان‌نامه با عنوان "بررسی خاصیت تخریب نوری داروهای پر مصرف برای درمان کووید- ۱۹ از جمله هیدروکسی کلرکین سولفات با استفاده از نانوکامپوزیت TiO ۲ -β-Bi ۲ O ۳" اعلام کرد: استفاده از مواد فتوکاتالیستی با توجه به پایداری بالا و سازگاری زیاد با محیط زیست، مقرون به صرفه است. بر همین اساس این پژوهش با هدف بررسی خاصیت فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت TiO ۲ -β-Bi ۲ O ۳ توسط نور خورشید و لامپ UV ، درون راکتور ناپیوسته انجام شد.

وی افزود: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان بیان کرد که نانوکامپوزیت مورد نظر با توجه به راندمان بالای تخریب و پایداری قابل توجهی که در استفاده مجدد دارد، می‌تواند به عنوان روشی قابل اعتماد و مؤثر در حذف آلاینده های دارویی از منابع آبی به حساب آید.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، نتایج حاصل از این پژوهش با عنوان "Synthesis of modified beta bismuth oxide by titanium oxide and highly efficient solar photocatalytic properties on hydroxychloroquine degradation and pathways" در مجله معتبر Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry با ضریب تأثیر ۴/۲۹۱ به چاپ رسیده است.

همچنین از این پایان‌نامه مقاله دیگری نیز تحت عنوان "مروی بر فناوری‌های مختلف برای حذف آنتی‌بیوتیک‌ها از محیط‌های آبی با تأکید بر فناوری‌های جدید" در مجله پژوهش در بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد پذیرش قرار گرفته است.

