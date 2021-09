سردردهای شدید خود را با گوش دادن به این قطعه موسیقی کاهش دهید!

پژوهشگران "کالج دانشگاهی دوبلین" با همکاری متخصصان حوزه موسیقی موفق شده‌اند یک قطعه موسیقی ارائه دهند که می‌تواند به کاهش دردهای گوناگون از جمله سردردهای شدید کمک کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، شاید گوش دادن به یک قطعه موسیقی بتواند به کاهش شدت سردرد کمک کند. دکتر "کلر هاولین" (Claire Howlin)، پژوهشگر "کالج دانشگاهی دوبلین" (UCD) گفت: در این قطعه، از عناصر سازنده، ارکستر و آواز برای ایجاد حس شگفتی استفاده شده است.

این قطعه موسیقی که "همه ما" (All of US) نام دارد، روی ۲۸۶ شرکت‌کننده آزمایش شد که از دردهای مزمن سر، کمر و عضله رنج می‌بردند. شرکت‌کنندگان گزارش دادند که درد آنها طی این آزمایش و هنگام گوش دادن به قطعه "همه ما" کاهش یافته است.

هدف پژوهشگران این است که با این قطعه موسیقی، به مردم کمک کنند تا احساس قدرت داشته باشند و از درد خود جدا شوند.

این آزمایش که بودجه آن توسط شرکت "نوروفن" (Nurofen) تامین شده است، نشان داد که قطعه "همه ما" می‌تواند احساس مربوط به شدت درد را به گونه‌ای کاهش دهد که از نظر بالینی و آماری، قابل توجه باشد.

این قطعه هم به واسطه حواس‌پرتی از درد و هم به واسطه متقاعد کردن مغز برای آزاد کردن دوپامین، کار خود را انجام می‌دهد. ابداع این قطعه موسیقی، متخصصان را از جهان‌ علم و موسیقی گرد هم آورده است تا درد را مدیریت کنند. پژوهشگران تلاش کرده‌اند که این موسیقی تا حد ممکن جذاب، جالب و لذت‌بخش باشد تا مردم بر درد خود تمرکز نکنند.

سازندگان این قطعه معتقد هستند که ساخت موسیقی با راهنمایی علم، یک چالش هیجان‌انگیز برای یک موسیقی‌دان به شمار می‌رود. به گفته آنها، "همه ما" یک قطعه ویژه است زیرا هر نت از آن براساس بینش‌های دکتر هاولین و به گونه‌ای طراحی شده تا تاثیر ویژه‌ای بر شنونده داشته باشد. موسیقی و درد، چیزهایی هستند که همه ما تجربه می‌کنیم. این پروژه نشان می‌دهد که موسیقی چقدر قدرتمند است و چه مزایایی برای سلامتی ما دارد.

هاولین ادامه داد: این قطعه توانست هم شدت درد و هم حس ناخوشایند شرکت‌کنندگان را کاهش دهد تا بدین ترتیب، یک موسیقی ناآشنا به چنین تاثیر خوبی برسد و به مدیریت درد کمک کند.

هدف از این پژوهش، کمک کردن به درک علمی بیشتر در مورد این موضوع است که چگونه روش‌های جامع مدیریت درد مانند گوش دادن به موسیقی می‌توانند به افراد مبتلا به درد مزمن کمک کنند.

پژوهشگران، گوش دادن به این قطعه را با نتایج به دست آمده از سایر روش‌ها مانند ورزش منظم، خواب خوب شبانه و روش‌های تنفس مقایسه کردند.

"سزی اونلوتورک" (Sezi Unluturk)، از مدیران شرکت نوروفن گفت: ما باور داریم که درد هرگز نباید یک عامل بازدارنده در زندگی باشد. به همین دلیل، همیشه در جستجوی روش‌های جدیدی برای مدیریت درد هستیم.

