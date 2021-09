7 مکان مناسب برای نصب دستگاه هشدار دهنده گاز CO در منزل

مونوکسید کربن گازی سمی و خطرناک بوده و چون بدون بو و مزه و غیرقابل دیدن می‌باشد، اغلب آن را قاتل خاموش می‌نامند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام پنتا، استنشاق هوای آلوده به گاز مونوکسید مانع از اکسیژن رسانی به بافت‌های بدن شده و می‌تواند موجب آسیب‌های مغزی گردد. در محیط‌های بسته نظیر آشپزخانه، دفتر کار، خودرو کاروان و قایق تفریحی، تجمع حتی مقدار کمی از گاز CO می‌تواند خطرناک باشد.

این راهنما که توسط تیم اعلام حریق پنتا تهیه شده است را با اعضای خانواده بصورت دوره‌ای مطالعه نموده و عملکرد خود را در شرایط اضطراری مرور نمایید. هرگز اعلام خطر دستگاه دتکتور مونوکسید کربن CO را نادیده نگیرید. دستگاه هشدار دهنده گاز CO به گونه‌ای طراحی شده تا شما را از حضور گاز CO قبل از شرایط اضطراری که بیشتر افراد دچار علائم مسمومیت می‌شوند با خبر نماید و این فرصت را به شما می‌دهد تا با آرامش کامل بتوانید مشکل را برطرف نمایید.

کودکان و حیوانات خانگی آسیب پذیرترین گروه در ابتلا به مسمومیت با گاز CO هستند.

علائم مسمومیت با گاز CO

مسمومیت با گاز CO دارای علائم متعدد زیر می‌باشد که بایستی برای اعضای خانواده شرح داده شوند.

سردرد خفیف، تهوع، استفراغ، کوفتگی بدن (که اغلب مشابه علائم آنفولانزا می‌باشند). علائم متوسط: سردرد شدید، خواب آلودگی، گیجی، تپش قلب بالا.

سردرد شدید، خواب آلودگی، گیجی، تپش قلب بالا. علائم شدید: بیهوشی، تشنج، مشکلات قلبی و تنفسی، مرگ.

اگر شما حتی علائم خفیف مسمومیت با گاز CO را داشتید، حتما با پزشک مشورت نمایید.

سطح خطرناک:

وقتی فرد دچار علائم مسمومیت با گاز CO بوده و مقدار غلظت گاز، بالای 100PPM باشد. در چنین شرایطی بایستی به شخص مصدوم بصورت اورژانس رسیدگی شود.

سطح زیاد:

وقتی غلظت گاز CO بالای 100PPM بوده و کسی علائم مسمومیت را نداشته باشد. در این شرایط نیز بایستی به سرعت وارد عمل شد.

سطح متوسط:

وقتی غلظت گاز CO بین 50PPM تا 100PPM باشد. در این شرایط بایستی نگران وضعیت هوای داخل خانه بود و آن را نیاید نادیده گرفت.

سطح کم:

وقتی غلظت گاز CO کمتر از 50PPM باشد. در این شرایط توصیه می‌شود که وسیله گرمایشی معیوب را که موجب انتشار گاز CO می‌شود را شناسایی و نسبت به رفع عیب آن اقدام نمایید.

منابع احتمالی تولید از مونوکسید کربن:

در خانه شما وسایل گرمایشی و پخت و پز منبع اصلی تولید گازCO می‌باشند. همچنین خودروهایی که در پارکینگ روشن هستند نیز منبع خطرناکی برای تولید گاز CO می‌باشند.

گاز مونوکسید کربن محصول احتراق مواد سوختنی نظیر گاز شهری، گاز کپسول، نفت، بنزین، گازوئیل، پارافین ، زغال سنگ، زغال چوب، چوب و … می‌باشد.

لذا هر وسیله‌ای که با سوخت کار می‌کند و دارای عملکرد معیوب بوده، یا به طور صحیح نصب نشده و یا دارای دودکش مناسب نمی‌باشد، میتواند منبع انتشار گاز CO در محیط زندگی شما باشد. برای مثال:

آبگرمکن، بخاری دیواری و زمینی، بخاری سیار، شومینه، موتور خانه، اجاق گاز، لباس خشک کن گازی، اجاق با سوخت چوب، گرم کننده‌های سونا و استخر.

دودکش مسدود و گرفته، دودکش پوسیده و یا جدا شده.

خودروها و تجهیزات احتراق داخلی، نظیر ژنراتور برق که در پارکینگ سرپوشیده یا روباز، چسبیده به خانه و یا در مجاورت خانه روشن هستند.

کباب پز یا منقل که در محیط بسته استفاده شود.

دود سیگار نیز گاز CO را به هوای تنفسی شما می‌افزاید.

شرایطی که می‌تواند موجب انتشار گاز CO شود

شرایط زیر نیز می‌توانند بطور موقتی موجب انتشار گاز CO در محیط خانه شوند:

پس زدن دود در دودکش، ناشی از شرایط جوی بیرون از خانه نظیر جهت وزش باد و سرعت آن.

همچنین سنگین بودن هوای داخل دودکش نیز مانع از خروج دود می‌گردد که عمدتاً در هوای سرد و مرطوب و وقتی وسیله گرمایشی تازه روشن شده است انفاق می‌افتد.

فشار منفی ناشی از بکارگیری اگزوز فن‌ها.

استفاده همزمان از چندین وسیله گرمایشی در محیط بسته و کوچک.

دودکش آبگرمکن، موتورخانه و لباس خشک کن گازی که در اثر لرزش دستگاه به تدریج در جای خود لق شده‌اند.

دودکش غیراستاندارد و غیرمتعارف که شرایط فوق را تشدید می‌کند.

استفاده طولانی مدت از وسایل گرمایشی بدون دودکش نظیر اجاق گاز و فر و بخاری سیار.

وارونگی دما (اینورژن) که موجب انباشته شدن گازهای ناشی از احتراق در مجاورت زمین می‌گردد.



مکان‌های نصب دستگاه دتکتور مونوکسید کربن:

وقتی مکانی را جهت نصب دستگاه دتکتور مونوکسید کربن مناسب تشخیص دادید، اطمینان حاصل کنید که صدای دستگاه از داخل اتاق خواب‌ها شنیده خواهد شد. مکان‌های زیر جهت نصب دستگاه توصیه می‌شود:

اگر تنها یک دستگاه هشدار دهنده گاز CO را برای خانه خود خریداری نموده‌اید، آن را در نزدیکی اتاق خواب‌ها نصب نمایید و آن را در زیرزمین یا موتورخانه قرار ندهید.

در صورت داشتن وسیله گرمایشی در اتاق خواب خود، شما باید دستگاه هشدار دهنده گاز CO را در آن اتاق نصب نمایید.

توصیه می‌شود دستگاه هشدار دهنده گاز CO را در هر طبقه از منزل خود نصب کنید.

در صورت نصب دستگاه روی دیوار آن را بالاتر از سطح دسترسی کودکان قرار دهید. در هر حال تحت هیچ شرایطی به کودکان خود اجازه بازی، جابجایی و یا دستکاری دستگاه هشدار دهنده گاز CO را ندهید.

دستگاه هشدار دهنده گاز CO را در جایی نصب نمایید که صفحه نمایشگر یا چراغ‌های آن به راحتی قابل رؤیت باشد.

در ساختمان‌هایی که سیستم گرمایشی آنها به صورت موتورخانه مرکزی می‌باشد، پس از شناسایی محل عبور دودکش موتورخانه نصب دستگاه هشدار دهنده و گاز CO در اتاق‌های واقع در مجاورت محل عبور دودکش ضروری است.

در واحدهای مسکونی آپارتمانی واقع در مجاورت پارکینگ، نصب دستگاه هشدار دهنده گاز CO توصیه می‌گردد.

