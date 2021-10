آیا کنسول های نسل نهم ارزش خرید دارند؟

در حوزه گیمینگ، پلتفرم‌ها و اکوسیستم‌های مختلفی وجود دارد که با توجه به نیاز خود می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام نخل مارکت، در ایران، اکثر گیمرها با پلتفرم‌های PlayStation و Xbox آشنایی بیشتری دارند و معمولا یکی از این دو را برای کنسول خانگی خود انتخاب می‌کنند.

در حال حاضر، می‌توان گفت کنسول PS۴ محبوب‌ترین کنسول در ایران قلمداد می‌شود و با وجود اینکه کنسول نسل نهمی PS۵ به بازار عرضه شده است، اما تعداد بسیار زیادی از گیمرها ترجیح می‌دهند که فعلا از کنسول PS۴ استفاده کنند. دلایل این موضوع نیز واضح است. دلیل اول این است که هرچند خرید ps۴ قیمت معقولی دارد و در بازار جهانی، تقریبا با همان قیمتی که سونی تعیین کرده است به فروش می‌رسد. دلیل دوم این است که PS۴ دارای آرشیو بزرگ از انحصاری‌های فرست‌پارتی و تردپارتی‌ است که تا سال‌ها می‌تواند مخاطب را سرگرم کند. گرچه سخت‌افزار PS۴ کمی قدیمی شده است و قدرت اجرای بازی‌ها با رزولونش ۴K و نرخ فریم بالا را ندارد، اما گرافیک برخی از بازی‌های آن مثل The Last of Us ۲، God of War و Red Dead Redemption ۲، از بسیاری از بازی‌های نسل نهمی نیز واقع‌گرایانه‌تر و زیباتر است.

به دلیل آمار بسیار بالای دارندگان کنسول PS۴ (نزدیک به ۱۲۰ میلیون نفر) و توانایی این کنسول در اجرای بازی‌های با کیفیت، سونی اعلام کرده است که تا اواخر سال ۲۰۲۲ از این کنسول پشتیبانی خواهد کرد. یعنی بازی‌های انحصاری بزرگی مثل God of War Ragnarok، Horizon Forbidden West و Gran Turismo ۷ علاوه بر PS۵، بر روی کنسول PS۴ نیز منتشر خواهند شد.

پس در صورتی که الان یک کنسول PS۴‌ خریداری کنید، نه تنها می‌توانید آرشیو عظیمی از بازی‌های نسل هشتمی را تجربه کنید، بلکه به بازی‌های میان‌نسلی با کیفیتی نیز دسترسی خواهید داشت و می‌توانید بدون هیچ مشکلی تا چندین سال با آن سرگرم بمانید. علاوه بر این، از یک جهت به دلیل تعداد زیاد دارندگان PS۴ در ایران، تعویض بازی‌ها با دیگران یا خرید بازی‌های کارکرده بسیار راحت و مقرون به صرفه است. از سوی دیگر با خرید اکانت‌های اشتراکی ارزان می‌توانید بازی‌ها را به صورت دیجیتالی در آرشیو کنسول خود ذخیره کنید.

اما از سوی دیگر، کنسول نسل نهمی مایکروسافت نیز به دلایل مختلفی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. Xbox Series X با ۱۲ ترافلاپ توان گرافیکی، از لحاظ تئوری قدرتمندترین کنسول حال حاضر در بازار به حساب می‌آید و اجرای بازی‌ها با رزولوشن ۴K و نرخ فریم بالا، کار دشواری برای این کنسول به حساب نمی‌آید. به دلیل برخورداری از معماری گرافیکی RDNA ۲، کنسول Xbox Series X می‌تواند به راحتی از پس ری‌تریسینگ و جلوه‌های بصری واقع‌گرایانه بربیاید. از سوی دیگر، ایکس باکس سری ایکس از یک SSD داخلی پرسرعت با فناوری PCIe نسل چهارم بهره‌مند است که سرعت سیستم عامل کنسول و سرعت لودینگ بازی‌ها را در حدی انقلابی افزایش داده است و حتی در تعدادی از بازی‌ها، به طور کلی صفحه لودینگ را حذف کرده است.

در کنار ویژگی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نسل نهمی، مایکروسافت سیاست‌های مشتری‌مدارانه و سرویس‌های مقرون به صرفه مختلفی را برای دارندگان کنسول Xbox Series X پیشبینی کرده است. یکی از این سیاست‌ها، قابلیت پشتیبانی از بازی‌های کنسول‌های نسل قبلی مایکروسافت است. با ویژگی Backward Compatibility می‌توانید چندین هزار بازی از نسل‌های قبلی را با رزولوشن و نرخ فریم بالا و قابلیت Auto HDR به راحتی روی Xbox Series X تجربه کنید. همچنین به لطف سیاست Smart Delivary، نیازی به هزینه مجدد برای بازی‌هایی که در نسل‌های خریداری کرده‌اید نخواهید داشت و تمامی فایل‌های ذخیره آن بازی‌ها نیز به طور خودکار به کنسول شما منتقل خواهند شد.

اما شاید بتوان گفت برگ برنده اصلی دارندگان کنسول‌های Xbox، سرویس مقرون به صرفه Game Pass می‌باشد. با هزینه‌ای بین ۱۰ تا ۱۵ دلار در ماه، می‌توانید به تمامی بازی‌های انحصاری فرست پارتی مایکروسافت و تعداد زیادی از بازی‌های تردپارتی شرکت‌های دیگر دسترسی داشته باشید که حقیقتا شگفت‌انگیز است. به طور کلی، قیمت مناسب کنسول Xbox Series X (نسبت به قدرت گرافیکی آن) و سرویس‌های مقرون به صرفه آن، باعث شده است که خرید کنسول Xbox Series X بسیار ارزشمند به نظر برسد.

