مقاله عضو هیئت‌علمی دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل در مجله Scientific Reports منتشر شد شد.

به گزارش ایسنا، این مقاله با عنوان Agro-economic and socio-environmental assessments of food and virtual water trades of Iran; در شماره ۱۱ این مجله در سال ۲۰۲۱ منتشر شد.

دکترفاطمه کاراندیش، نویسنده اول و محقق اصلی این مقاله دراین خصوص گفت: امنیت توامان آبی و غذایی، از جمله مهمترین دغدغه های کشورهای جهان، به ویژه کشورهای کم آب چون ایران است.

وی افزود: این پژوهش، با همکاری دو تن از متخصصان علوم آب، در دانشگاه های خوتنینگن آلمان و مرکز تغییرات آب و هوای باسکِ اسپانیا انجام شد که در آن، برای نخستین بار، اثرات همزمان اصلاح رژیم غذایی و استراتژیِ خودکفاییِ داخلی، بر تبادلات آب مجازیِ ناپایدار و ناکارآمد در کشور ایران بررسی شده است و مطابق یافته‌های این پژوهش، پذیرش این استراتژی، قادر به کاهش قابل توجه آب مصرفی در بخش کشاورزی بوده و امنیت غذایی در استان‌های ایران را تا ۲۱۰ درصد، نسبت به وضع فعلی، افزایش خواهد داد.

همچنین این مجله با ضریب تأثیر (IF) ۴.۳۷۹ و رتبه ۱۰ از ۶۴ در چارک Q۱ رسته علوم میان‌رشته‌ای (multidisciplinary sciences) در گزارش استنادی نشریات (JCR) سال ۲۰۲۱ قرار دارد که به‌عنوان نشریه گروه Nature توسط Nature Publishing Group منتشر می‌شود.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، دکترفاطمه کاراندیش، دارای دکتری آبیاری و زهکشی، عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زابل است.

