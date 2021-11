معرفی کنسول تازه وارد سونی، ps5

وقتی که برای اولین بار این کنسول معرفی شد، احتمالا گیمرها به هم می‌گفتند که قدم نورسیده سونی مبارک!

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام گیفت کارت لند، ps5 نسل جدید کنسول‌های بازی سونی است. این کنسول بازی از یک نرخ تازه سازی بالاتری پشتیبانی می‌کند و شما می‌توانید بازی‌ها را روان‌تر ببینید. سرعت، ویژگی منحصر به فرد ps5 است که لذت و هیجان لحظه به لحظه را با گیمرها تقسیم می‌کند. رابط کاربری دستگاه نسبت به ps4 ساده‌تر است. اگر دوست دارید بازی‌های هیجان انگیز را در کنسول جدید سونی، ps5 تجربه کنید، می‌توانید گیفت کارت پلی استیشن 5 را بخرید. برای خرید گیفت کارت ps5 به بزرگترین فروشگاه اینترنتی فروش گیفت کارت یعنی "گیفت کارت لند" مراجعه کنید.

مشخصات فنی کنسول ps5

ps5 با موتور قدرتمند هشت هسته‌ای سفارشی Amd zen2 و دیگری پردازنده گرافیکی Amd Redeon RDNA2 کار می‌کند. دستگاه 825 گیگابایت فضای ذخیره‌سازی دارد، اما بخشی از فضای ذخیره‌سازی صرف داده‌های سیستم می‌شود و در حقیقت شما می‌توانید از 667 گیگابایت استفاده کنید. فضای ذخیره‌سازی PS5 قابلیت ارتقا دارد و می‌توانید در آینده به آن فضا اضافه کنید. خبر خوش اینکه PS5 از گرافیک 4K با نرخ تازه سازی 120 هرتزی پشتیبانی می‌کند. سونی لذت بازی را در PS5 تمام کرده است به این معنی که شما می‌توانید صدای سه بعدی را بشنوید. PS5 دارای سه درگاه USB-A است که یکی در جلو و دو تا دیگر در پشت دستگاه جانمایی شده است. همچنین از پورت سی نیز پشتیانی می کند. یک درگاه USB-C در جلوی دستگه تعبیه شده است.

سایز و ظاهر کنسول PS5

دستگاه به معنای واقعی غول پیکر است. سایز PS5 15.4 در 10.2 در 4 اینچ است. و پلی استیشن 5 برای افرادی که خانه کوچکی دارد ممکن است مشکل ساز باشد. سونی در ساخت PS5 توجه بیشتری به جزییات نشان داده است، با این حال اگر بچه کوچکی دارید باید مواظب باشید تا دستگاه واژگون نشود.

کنترلر دستگاه PS5

کنترلر PS5 نسبت به نسل قبل از خود بزرگتر و حجیم‌تر است. سونی در طراحی کنترلر جدید تغییرات مهمی را اجرا کرده و بسیاری از مشکلات نسل قبلی را از بین برده است و کنترلر را طوری طراحی کرده است که تسلط گیمر بر آن بیشتر باشد. کنترلر جدید یک میکروفون داخلی دارد و در صورتی که هدست بازی نداشته باشید، می‌توانید با دوستانتان چت کنید.

PS5 سروصدا ندارد

سونی در PS5 مشکلات صدای زیاد و گرمای بیش از حد در کنسول قبلی را برطرف کرده است. خوشبختانه فن خنک کننده عملکرد کارآمدی دارد. داخل دستگاه سه حسگر حرارتی تعبیه شده است که سرعت فن را براساس دمای داخلی دستگاه کنترل می‌کند. شما می‌توانید در سکوت و آرامش بازی کنید. سونی اعلام می‌کند که در آینده قصد دارد بازی‌های متنوع‌تری به دستگاه PS5 اضافه کند بنابراین به سیستم خنک کننده قوی تری نیاز دارد.

صدای سه بعدی خیالی که به حقیقت بدل می‌شود

ترفند صوتی صدای سه بعدی در PS5 شگفت‌انگیز است. زیرا حین بازی، می‌توانید زیر باران قدم بزنید و صدای آن را به وضوح بشنوید انگار که حقیقا زیر باران حضور دارید. یا صدای گردباد را در گوش هایتان لمس کنید. تجربه بی‌نظیری است، سونی همه شرایط را برای چیدن یک بازی مهیج فراهم کرده است. اکثر هدست های سونی، صدای سه بعدی بازی‌ها را ساپورت می‌کنند زیرا به فناوری PULSE 3D wIRELESS مجهز است.

معرفی لیستی از مهیج ترین بازی های ps5

بازی RATCHET&CLANK

بازی RIFT APART AND GRAN TURISMO 7

بازی HORIZON FORBIDDEN WEST

بازی GOD OF WAR 2018

بازی BLOODBORNE

DAY GONE

بازی THE LAST GURDIAN

بازی THE LAST OF US REMASTERED

بازی UNTIL DOWN

بازی DETROIT: BECOME HUMAN

آیا با کنسول ps5 بازی های ps4 قابل اجرا هست؟

خوشبختانه بیشتر بازی های PS4 در کنسول PS5 قابل اجرا است. حتی بازی‌های PS4 با PS5 به لطف نرخ تازه سازی فوق العاده 120 هرتزی، روان تر نمایش داده می شود. رابط کاربری PS5 دارای ویژگی‌های بیشتری است و اجرای بازی را ساده تر می‌کند. فقط می‌توانید دکمه PLAY را بزنید و به بازی وارد شوید. اگر به بازی‌های جنگی علاقه دارید می‌توانید بهترین بازی های جنگی PS4 ر ابا کنسول PS5 اجرا کنید.

آیا کنسول تازه وارد سونی ارزش خرید دارد؟

اگر عاشق بازی‌های پلی استیشن هستید، قطعا از کنسول جدید سونی استقبال خواهید کرد زیرا امکانات جدیدتری که سونی در PS5 قرار داده، لذت بازی را چندین برابر افزایش خواهد. نرخ تازه سازی 120 هرتزی دنیای دیگری از هیجان بازی را رقم می زند، از طرف دیگر در نظر بگیرید، حین بازی کردن صدای فوق العاده بازی را حقیقتا لمس کنید. سونی با PS5 دنیای خیالی را با واقعیت ترکیب کرده است.

