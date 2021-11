در مورد دوره های متنوع آموزش آیلتس سفیر چه می دانید؟

این روزها کمتر کسی پیدا می‌شود که از میزان اهمیت یادگیری زبان‌انگلیسی آگاه نباشد. در واقع دیگر دانستن زبان‌انگلیسی یک ویژگی منحصر به‌ فرد محسوب نمی‌شود، بلکه دانستن آن از نان شب برای شما واجب‌تر خواهد بود .

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام سفیر گفتمان، حال ما در این مطلب قصد داریم درباره آموزش آیلتس و یادگیری اصولی و کاربردی آن برای این که بتوانید برای آزمون اصلی آیلتس آماده شوید نکاتی را با شما در میان بگذاریم. پس اگر به فکر پذیرش در دانشگاه‌های معتبر یا حتی شرکت در آزمون دکتری هستید، با ما همراه باشید.

دوره‌های آموزش آیلتس همراه با مجموعه سفیر

اگر به فکر پذیرش در دانشگاه‌های معتبر هستید حتما باید در آزمون آیلتس نمره مورد نظر را کسب کنید. حال اولین مرحله‌ای که باید با آن روبه‌رو شوید و به خوبی پشت سر بگذارید، آموزش آیلتس است. در واقع شما برای آمادگی در آزمون اصلی باید طبق برنامه منظم و مشخصی درس بخوانید و حتی تلاش کنید؛ در این مسیر می‌توانید از آموزشگاه‌های معتبر آموزش زبان مانند سفیر بهره ببرید. شاید این چالش ذهن شما را درگیر کند که در شرایط کنونی و با همه‌گیری کرونا، نمی‌توانیم در کلاس‌های حضوری شرکت کنیم؛ حال راه چاره چیست؟

ما به شما حق می‌دهیم که در این مسیر بسیار حساس عمل کنید و بخواهید بهترین راه را برای آموزش خود انتخاب نمایید. چون بحث آموزش آیلتس که در محیطی مناسب و با اساتیدی خبره باشد، مستقیما می‌تواند روی سرنوشت شما تاثیر بگذارد. البته تقریبا هیچکدام از ما نمی‌دانیم که تا چه زمانی باید شرایط کرونا را تحمل کنیم و از طرفی نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و زبان خواندن را به تعویق بیندازیم. پس پیشنهاد ما به شما استفاده از کلاس آنلاین آیلتس در موسسه سفیر است. قطعا این مجموعه جزو باتجربه‌ترین‌ها و بهترین‌ها در آموزش زبان محسوب می‌شود.

در ادامه، بیشتر با مجموعه کلاس‌هایی که این موسسه برای آمادگی آیلتس ارائه می‌دهد آشنا خواهید شد.

انواع کلاس‌های آموزش آیلتس

کلاس‌های آموزشی آیلتس به سه بخش Pre-IELTS ، IELTS و Post-IELTS تقسیم‌بندی می‌شود. همچنین زبان‌آموزان عزیز برای دوره‌های آموزشی آیلتس به سه سطح Expanding، Developing و Bridging تقسیم‌بندی می‌شوند. البته این سطح وقتی مشخص می‌گردد که شما در آزمون ماک آیلتس شرکت کنید. بعد از آن با توجه به نمره‌ای که کسب کردید در یکی از این سه سطح، یادگیری خود را ادامه می‌دهید تا به مرحله آمادگی برای آزمون اصلی برسید. در مجموعه سفیر، شرایط زبان‌آموزان به خوبی بررسی می‌شود و پس از تعیین سطح و مشاوره، بهترین گزینه برای یادگیری به شما پیشنهاد می‌گردد.

مثلا اگر شما وقت کافی در طول هفته برای یادگیری نداشته باشید به شما کلاس دوره فشرده آیلتس پیشنهاد خواهد شد. البته این موارد کاملا به خودتان بستگی دارد چون شاید کسی دارای محدودیت زمانی باشد و باید هر چه سریع‌تر در آزمون آیلتس شرکت کند و نمره قبولی را کسب نماید در این صورت بهترین گزینه برای شخص، دوره فشرده آیلتس خواهد بود به شرطی که کیفیت یادگیری در آن پایین نیاید.

ولی اگر شما محدودیت زمانی ندارید می‌توانید با کلاس‌های عادی آموزش آیلتس پیش بروید و در کنار آن مطالب را بیشتر و عمیق‌تر بررسی کنید تا در ترم‌های بالا وقتی که نزدیک آزمون هستید استرس نگیرید و با اعتمادبه‌نفس بیشتری پیش بروید.

کلاس‌های Pre-IELTS

اگر باید در آزمون آیلتس شرکت کنید اما به علت این که سطح شما هنوز برای شرکت در کلاس‌های آموزش آیلتس مناسب نیست، باید در دوره‌های Pre-IELTS ثبت نام کنید. در این بخش نیز شما به طور کامل با مهارت‌های speaking ,writing ,reading ,listening آشنا شده و برای دوره‌های بعد آماده می‌شوید. کتاب‌های تدریس شده در این دوره Headway Starter و Mindset Foundation هستند. همچنین کتاب‌های Grammar in Use و Vocabulary in Use نیز در دوره‌های پیش آیلتس بسیار مفید و کاربردی محسوب می‌شوند.

کلاس آموزش IELTS

در این مرحله شما جزو افرادی هستید که برای شرکت در کلاس‌های آموزش آیلتس یعنی در واقع قرارگیری در سه سطح Expanding ,Developing ,Bridging آماده هستید و می‌توانید در این کلاس‌ها برای آمادگی در آزمون اصلی شرکت کنید. البته قبل از آن با توجه به نمره ماک آیلتسی که کسب کردید، تقسیم‌بندی می‌شوید. Bridging مخصوص زبان آموزانی است که نمره 4 آزمون ماک را کسب کرده‌اند. Developing برای کسانی که نمره 5 آزمون ماک را کسب کرده‌اند و همچنین Expanding برای کسانی که موفق به اخذ نمره 6 آزمون ماک شده‌اند، در نظر گرفته شده است. در هر سه دوره ذکر شده از کتاب‌های Mindset (1-3) استفاده می‌شود.

کلاس آموزش Post IELTS

این دوره مختص افرادی است که سطح زبان آنها بسیار نزدیک به سطح آزمون آیلتس است و تنها قصد دارند در مدت کوتاهی، باز هم مهارت‌های زبانی خود را ارتقاء دهند و با محیط و جو برگزاری آزمون و همچنین سبک سوالات آزمون آیلتس، بیشتر و بهتر آشنا شوند. در این دوره آموزش آیلتس مجموعه کتاب‌های تست آیلتس به همراه کتاب‌های مختلف آمادگی آزمون آیلتس تدریس می‌شوند.

نتیجه گیری و جمع بندی

در این مطلب به بررسی و تحلیل کلاس‌های آموزش آیلتس در موسسه سفیر پرداختیم. شما برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه برگزاری کلاس‌ها، تعیین سطح و آشنایی با همه مواردی که برای شروع کلاس‌های شما چه به صورت کلاس حضوری و چه کلاس آنلاین آیلتس لازم است، می‌توانید به سایت موسسه «سفیر» مراجعه کنید. در پایان به این مورد نیز اشاره کنیم که شما می‌توانید حتی تعیین سطح خود را به صورت آنلاین انجام دهید و در خانه و با تمرکز کامل، آموزش را شروع کنید.

