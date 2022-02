همکاری پژوهشگران ایرانی در تالیف کتاب حوزه آلیاژهای هوشمند در انتشارات "الزویر"

یک گروه پژوهشی ایرانی موفق به تألیف و چاپ سه فصل از کتابی در زمینه آلیاژهای هوشمند تحت عنوان "مواد هیبریدی هوشمند نیکل-تیتانیوم" در انتشارات الزویر شدند.

به گزارش ایسنا، اخیراً یک گروه پژوهشی ایرانی موفق به تألیف و چاپ سه فصل از کتابی در زمینه آلیاژهای هوشمند تحت عنوان "مواد هیبریدی هوشمند نیکل-تیتانیوم" (Nickel-titanium smart hybrid materials) در انتشارات Elsevier شده‌اند.

انتشارات الزویر با 142 سال تجربه، یکی از بزرگترین و معتبرترین انتشارات علمی در جهان است.

در کتاب مذکور سه فصل توسط پژوهشگران ایرانی به شرح ذیل تألیف شده است:

فصل 5- عملیات حرارتی آلیاژهای نیکل-تیتانیوم ( https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91173-3.00016-X)

فصل 15- کاربردهای زیست پزشکی آلیاژهای نیکل-تیتانیوم (https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91173-3.00010-9)

فصل 19- خواص آلیاژهای حافظه‌دار نیکل-تیتانیوم (https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91173-3.00021-3)

این گروه از محققان متشکل از دکتر سروش پرویزی استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، دکتر سید مهدی هاشمی از دانشگاه تولدو آمریکا، مهندس فاطمه عسگری‌نیا دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مهندس ساناز معین دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران است.

تألیف سه فصل مذکور از این کتاب، پیرو پژوهش‌های پیشین این گروه که منجر به چاپ مقالاتی در مجلات بسیار معتبر (با ایمپکت فاکتور 58/39 و 559/19) به شرح ذیل شده بود، انجام گرفته است. ضریب تاثیر مجلات (IF) و تعداد ارجاع مقالات (Citation) در زیر آورده شده است:

1. S. Parvizi, S.M. Hashemi, F. Asgarinia, M. Nematollahi, M. Elahinia, “Effective parameters on the final properties of NiTi-based alloys manufactured by powder metallurgy methods: A review”, Progress in Materials Science, Vol. 117, 100739, 2021. (IF: 39.58, Citation: 17)

2. S.M. Hashemi, S. Parvizi, H. Baghbanijavid, A.T.L. Tan, M. Nematollahi, A. Ramazani, N.X. Fang, and M. Elahinia, “Computational modeling of process-structure-property-performance relationships in metal additive manufacturing: a review”, International Materials Reviews, In press, Vol. 67:1, 2022. (IF= 19.559, Citation: 8)

نایتینول از جمله پرکاربردترین آلیاژ حافظه‌دار است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه برای کاربردهای مختلف مهندسی قرار گرفته است. آلیاژهای نیکل- تیتانیوم (NiTi) به دلیل رفتار هوشمند که شامل خاصیت حافظه‌داری و سوپرالاستیسیته است و همچنین قابلیت کارکرد در دمای بالا و زیست سازگاری در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه صنایع در حال رشد قرار گرفته اند.

کتاب حاضر مجموعه‌ای کامل از مهمترین ویژگی‌‎ها و کاربردهای آلیاژهای نیکل-تیتانیوم بوده و شامل به‌روزترین مباحث و تئوری‌های ارائه شده در مقالات معتبر است و به دانشمندان و مهندسان علم مواد کمک می‌کند تا فناوری‌ها و سیستم‌های هوشمند را برای صنایع هوافضا، مکانیک، خودرو، الکترونیک و علوم پزشکی فراهم کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دسترسی به این کتاب به لینک زیر مراجعه فرمایند:

https://www.elsevier.com/books/nickel-titanium-smart-hybrid-materials-from-micro-to-nano-structured-alloys-for-emerging-applications/thomas/978-0-323-91173-3

