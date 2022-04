وقتی که قصد رزرو هتل را داشته باشید، با هزار نوع اصطلاح جور واجور روبه‌رو می‌شوید. اصطلاحاتی که بسیار عجیب هستند و شاید تا کنون به گوشتان نخورده باشد. گاهی هنگام رزرو هتل، یک اصطلاح را نمی‌دانید و وقتی که وارد اتاق می‌شوید، متوجه خواهید شد که در رزرو خود اشتباه کرده‌اید. طبیعتاً حق اعتراض هم از شما گرفته می‌شود. چون خودتان بودید که چنین اتاقی را انتخاب کرده‌اید!

به گزارش ایسنا به نقل از علی بابا، در هنگام سفر برای آن که دچار مشکل نشوید و سفرتان به خاطره بدی تبدیل نشود، بهتر است در این مطلب با ما همراه باشید تا اصطلاحات هتلی را بهتر بشناسید.

بوفه یا Buffet

اگر در رزرو هتل از علی بابا ، با عبارت بوفه روبه‌رو شوید، این موضوع نشان می‌دهد که هتل مدنظرتان، صبحانه را به‌صورت بوفه ارائه می‌دهد. اگر این موضوع در بخش رزرو هتل درج نشده باشد، نباید انتظار بوفه سلف سرویس از هتل داشته باشید.

دابل یا توئین روم

اگر قصد رزرو یک اتاق دو نفره را داشته باشید، با عبارت دابل یا توئین روم روبه‌رو خواهید شد. این موضوع نشان‌دهنده این موضوع است که در اتاق یک تخت دو نفره یا دو تخت یک نفره قرار داده‌اند. اگر می‌خواهید تا اتاق یک تخت دو نفره داشته باشد، باید اتاق‌های دابل را رزرو کنید. در غیر این صورت باید به سراغ اتاق‌های توئین بروید.

اکسترا گست یا نفر اضافی

هر اتاقی دارای ظرفیت خاصی است. یعنی اینطور نیست که شما یک اتاق را رزرو کنید و به تعداد جمعیتی که خودتان مد نظرتان هست، در آن اقامت کنید. این کار خلاف قانون است و ارتباطی به خدماتی که به ازای هر نفر دریافت می‌کنید ندارد. روی هر اتاق، تعداد نفر اضافی یا همان اسکترا گست نوشته شده است.

برای مثال وقتی که یک اتاق دابل با 1 نفر اضافی باشد، این یعنی در اتاق مجموعاً امکان اقامت سه نفر مهیا خواهد بود. البته نفر اضافی، باید هزینه‌ای جداگانه برای اقامت خود بپردازید. در نهایت یک کاناپه تخت خواب شو به اتاق اضافه می‌شود تا فرد بتواند از آن استفاده کند. پس اگر اتاق ظرفیت اضافی نداشته باشد، حتی با پرداخت هزینه اضافی هم فردی بیشتر از تعداد ظرفیت اتاق نمی‌تواند در آن اقامت کند.

فول بورد و هف بورد

فول بورد و هف بورد جزو عبارت‌هایی هستند که معمولاً در رزرو هتل های خارجی بیشتر به چشمتان می‌خورد. وقتی که هتل فول بورد باشد، یعنی صبحانه، نهار و شامل به‌صورت رایگان در اختیار شما به تعداد مسافران قرار می‌گیرد. اگر هتل هف بورد باشد، علاوه‌بر صبحانه، فقط یکی از وعده‌های غذایی یعنی یا نهار یا شام به‌صورت رایگان برای مهمان سرو می‌شود.

این موضوع معمولاً به انتخاب مسافر است که نهار یا شام را انتخاب کند. پس اگر در رزرو هتل از علی بابا با اختلاف قیمت روبه‌رو شدید و برایتان جای سؤال بود، حتماً به نوع بورد هتل دقت کنید.

آل و یو آل

آل و یو آل نوع پیشرفته فول بورد هستند. وقتی که قصد رزرو هتل را داشته باشید، به‌دنبال عبارت All و UAll باشید. All به‌معنای All Inclusiveاست. این یعنی تمامی خدمات تفریحی، رفاهی، خدماتی و ... به‌صورت کاملاً رایگان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

منظور از Uall، همان عبارت Ultra Inclusive است. یعنی خدمات بسیار کاملتری در اختیار مسافران قرار می‌گیرد. برای مثال وقتی که یک هتل آل باشد، مسافران می‌توانند تا ساعت 12 شب فقط از میز غذاخوری بوفه، میز نوشیدنی، میز میوه و ... استفاده کنند و از ساعت 12 شب الی 6 صبح که میز بوفه باز می‌شود، باید هزینه چیزی را که دریافت می‌کنند، بپردازند.

این در حالی است که اگر Uall داشته باشید، می‌توانید بدون محدودیت و به‌صورت 24 ساعته از خدمات هتل به‌صورت رایگان استفاده نمایید. پس این موضوع را نیز هنگام رزرو هتل از علی بابا مدنظر قرار دهید. اقامت به‌صورت Uall می‌تواند بسیار لذت‌بخش باشد.

تفاوت سوئیت و اتاق در هتل

وقتی که می‌خواهید اقدام به رزرو هتل کنید، حتماً متوجه انواع مختلف اتاق می‌شوید؛ اما برخی انواع واحد اقامتی، اتاق نیستند. بلکه نام آن‌ها را سوئیت گذاشته‌اند. منظور از سوئیت، واحدهای اقامتی است که در وهله اول فضای بیشتری در مقایسه با اتاق‌ها دارند.

همچنین در یک سوئیت، اکثر امکانات یک واحد آپارتمان مستقل در اختیار مسافر قرار می‌گیرد. برای مثال مسافر می‌تواند به تجهیزات محدود آشپزی هم در سوئیت دسترسی داشته باشد. برخی انواع سوئیت هستند که فیستا سوئیت شهرت دارند. این انواع سوئیت را معمولاً به تازه عروس دامادها ارائه می‌دهند.

واچر

خب منظور از واچر چیست؟ واچر در حقیقت یک برگه تأیید از رزرو شما محسوب می‌شود. در واچر تمام اطلاعات رزرو شما درج می‌شود. در این برگه می‌توانید نام مسافر/ مسافران، نوع اتاق، نوع خدمات، مدت اقامت، تاریخ ورود، تاریخ خروج، هزینه و تمامی موارد مرتبط با رزرو خود را مشاهده کنید. برگه واچر تاییدی بر رزرو شماست. پس بهتر است فایل دیجیتال یا کپی کاغذی آن را حتماً همراه داشته باشید.

