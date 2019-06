گوگل قصد دارد در به روزرسانی نرم‌افزار "گوگل‌ مپ"، امکان اطلاع از برنامه حرکت قطارها و اتوبوس‌ها را برای مردم هند فراهم کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از تک‌کرانچ، شرکت اپل قصد دارد نرم‌افزار "گوگل مپ"(Google Maps) را برای کاربران هندی خود ارتقا دهد.

در حال حاضر، میلیون‌ها نفر در هندوستان، برای مسیریابی از گوگل مپ استفاده می‌کنند. اکنون گوگل تصمیم گرفته تا قابلیت‌های نرم‌افزار خود را برای این افراد افزایش دهد. به گفته این شرکت، از این پس کاربران هندی می‌توانند با کمک گوگل‌مپ، موقعیت قطارها و برنامه سفر اتوبوس‌ها را در ۱۰ شهر بزرگ هندوستان بررسی کنند تا استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای آنها ساده‌تر باشد.

گوگل اعلام کرده که برای ارائه برنامه سفر و موقعیت قطارها و اتوبوس‌ها، با استارتاپ "سیگموند لبز"(Sigmoid Labs) همکاری می‌کند. این استارتاپ نیز اپلیکیشنی موسوم به "قطار من کجاست" (Where is My Train) دارد که عملکرد آن، مشابه عملکرد گوگل مپ است.

روزانه حدود هشت میلیون نفر از مردم هند برای رسیدن به محل کار خود، از قطارها استفاده می‌کنند. با به روزرسانی گوگل مپ، کاربران هندی از این پس می‌توانند همه قطارهای مناسب سفر خود را پیدا کنند و برنامه حرکت آنها را داشته باشند.

گوگل برای ارائه برنامه حرکت اتوبوس‌ها، برای نخستین بار قصد دارد ترکیبی از داده‌های مربوط به ترافیک و برنامه حرکت اتوبوس‌ها را ارائه دهد تا کاربران بتوانند میزان تأخیر را محاسبه کنند و در زمان دقیق به محل کار خود برسند. این قابلیت گوگل مپ، برای مردم دهلی، بنگلور، بمبئی، حیدرآباد، پونه، لکهنو، چنای، میسور، کویمباتور و سورات در دسترس خواهد بود.

گوگل در ماه‌های اخیر، قابلیت‌های گوناگونی به گوگل‌مپ هند اضافه کرده بود که برخی از آنها در حال حاضر در دسترس هستند. از این قابلیت‌ها می‌توان به گزارش وضعیت ترافیک و تصادفات و اخیراً برنامه سفر با موتور سیکلت‌های سه چرخه موسوم به "اتوریکشا"(Auto rickshaw) اشاره کرد. این به روزرسانی جدید، به کاربران امکان می‌دهد موقعیت کنونی خود را به دوستان و اعضای خانواده نیز اطلاع دهند.

