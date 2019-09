پژوهشگران "دانشگاه کلرادو بولدر"(University of Colorado, Boulder) در مطالعه اخیرشان به این نتیجه رسیده‌اند کم خوابی و همچنین خوابیدن بیش از حد هر دو می‌توانند خطر حمله قلبی را افزایش دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، پژوهشگران آمریکایی در مطالعه اخیر خود دریافتند کمتر از پنج ساعت خوابیدن خطر ابتلا به حمله قلبی را ۵۲ درصد افزایش می‌دهد و این در حالی است افرادی که بیش از ۱۰ ساعت در شب می‌خوابند نیز دو برابر در معرض این حمله قرار دارند.

براساس این مطالعه که طی آن بیش از ۴۶۰ هزار بزرگسال انگلیسی مورد بررسی قرار گرفتند حتی افراد غیرسیگاری و آنهایی که ورزش می‌کنند و به بیماری‌های ژنتیکی و قلبی عروقی مبتلا نیستند نیز در صورت کم خوابی احتمال حمله قلبی در آنها افزایش یافته بود.

این مطالعه که در مجله "Journal of the American College of Cardiology" منتشر شد نشان می‌دهد افرادی که ژنتیکی در معرض حمله قلبی قرار دارند با شش الی ۹ ساعت خواب شبانه می‌توانند از این حمله جلوگیری کنند.

پژوهشگران افزودند نه تنها کم خوابی می‌توانند افراد را در معرض حمله قلبی قرار دهد بلکه پرخوابی نیز برای افراد ضرر دارد و می‌تواند التهاب کلی را افزایش دهد اما کم‌خوابی به بافت بدن آسیب می‌زند و باعث ایجاد عاداتی مانند رژیم غذایی نامناسب و در نهایت حمله قلبی می‌شود.

طی این مطالعه پژوهشگران سوابق پزشکی ۴۶۱ هزار شرکت کننده در انگلستان از سن ۴۰ تا ۶۹ سال را که هرگز دچار حمله قلبی نشده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

پژوهشگران دریافتند در مقایسه با کسانی که شش تا نه ساعت در شب می‌خوابیدند، افرادی که کمتر از شش ساعت می‌خوابیدند، ۲۰ درصد بیشتر از آنها در معرض حمله قلبی بودند و حملات قلبی در میان افرادی که بیش از نه ساعت در شب می‌خوابیدند نیز ۳۴ درصد بیشتر بود.

محققان با پژوهش بر روی افرادی که از لحاظ ژنتیکی در معرض بیماری‌های قلبی قرار داشتند، دریافتند که خوابیدن بین شش تا ۹ ساعت در شب خطر ابتلا به حمله قلبی را ۱۸ درصد کاهش می‌دهد.

کم‌خوابی می‌تواند روی عروق خونی یا لایه درون‌رگی و بر رشد مغز استخوان سلول‌های التهابی تأثیر بگذارد. لایه درون‌رگی(Endothelium) لایهٔ نازکی از سلول‌ها است که درون رگ‌های خونی و لنفاوی را می‌پوشاند. این لایه خون یا مایع لنف را از سطح زیرین خویش و مجرای درون رگ جدا می‌کند.

پژوهشگران گفتند همانطور که ورزش کردن و غذای سالم خوردن می‌تواند خطر ابتلا به بیماری قلبی را کاهش دهد، خواب نیز نقش مهمی در سلامت قلب ایفا می‌کند.

